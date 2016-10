Lutador de MMA paraense acusado de matar a ex-mulher é preso em Mato Grosso

(Foto: rdnews) – Policiais do Núcleo de Polícia Militar de Santo Antônio do Fontoura (a 1.230 km de Cuiabá) prenderam na madrugada deste sábado (15), por volta das 0h30, o lutador de MMA Sivaldo Alves da Silva, de 37 anos, conhecido como “Formigão”, acusado de assassinar a ex-mulher Marlete Mascaranhas Lustosa, também de 37 anos.

O crime aconteceu em 20 de junho deste ano, em Rio Maria, no Pará. Segundo a polícia local, Formigão e dois amigos mataram Marlete atropelada. Em Santo Antônio do Fontoura, distrito de São José do Xingu, o acusado estaria escondido, mas pretendia apresentar-se em um evento de luta. Há informações de que ele atuaria como locutor de lutas e rodeios.

Conforme o tenente-coronel Joel Outo Matos, comandante do 10º Comando Regional, os policiais chegaram ao foragido por meio de denúncia postada em um grupo local de WhatsApp, criado para discutir questões relacionadas à segurança pública na região. O grupo reúne policiais das 15 unidades que integram o 10ºCR e representante da Polícia Civil, além de comerciantes, moradores e lideranças comunitárias. Todos atuam no acompanhamento e debate das ações de polícia.

Homicídio

Marlete, que tinha três filhos adolescentes, foi morta por atropelamento. Formigão teria discutido com a ex-mulher e depois a matado. A polícia suspeita que o acusado estava acompanhado de mais dois homens, pilotando uma moto e dirigindo um carro. O lutador fugiu da cidade na manhã seguinte ao crime. Durante a investigação, a polícia prendeu um homem que seria o proprietário do carro usado no assassinato da mulher.

O corpo de Marlete foi encontrado à margem da BR-155, a cerca de 4 km da cidade no sentido Rio Maria/Redenção. O lutador teve a prisão preventiva decretada em agosto deste ano. A PM de Santo Antônio do Fontoura entregou Formigão ao delegado de Confresa, município de onde deverá ser levado para o Pará.

Redação Jornal Folha do Progresso Com Assessoria

