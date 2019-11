Lutador é morto com tiro na nuca em Breu Branco

(Foto:Reprodução) – Corpo do atleta estava no meio da rua e foi achado por populares ao nascer do dia

O lutador Joaquim Magalhães Lima, de 36 anos, conhecido como “Japão”, foi encontrado morto com tiros de arma de fogo na manhã desta quarta-feira (27), em Breu Branco, sudeste paraense. Ainda não sabe exatamente o que pode ter servido de motivação para o crime, que segue sob investigação.

Segundo a Polícia Militar, Japão era bastante conhecido na cidade por sua participação em lutas do gênero MMA, além de ter um salão de beleza, onde atuava como cabeleireiro. Nas primeiras horas da manhã desta quarta, o corpo dele foi achado na Rua João Pessoa, no bairro Conquista, por volta de 5h30, com um tiro de arma de fogo na nuca.

Ainda de acordo com o 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), vizinhos contaram que ouviram Japão discutindo com alguém sobre um aparelho celular, mas ninguém soube dizer quem era o outro envolvido na briga. O corpo do lutador foi removido pelo Instituto Médico Legal de Tucuruí, e a Polícia Civil segue investigando o caso na busca de localizar algum suspeito.

