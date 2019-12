Lutador profissional assassino de empresário de Moraes Almeida, que já morou nos EUA, chega em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Após 05 dias de investigações ininterruptas, sobre o desaparecimento do empresário de Moraes Almeida, Eurivaldo Alves Mariano, conhecido como “Cotia”, concluíu-se que o caso se tratava de crime de latrocínio, ocultação de cadáver e tentativa de estelionato, visto que o autor do crime, após matar a vítima, subtraiu o aparelho celular para se passar pelo referido e solicitar grande quantia em dinheiro a esposa da vítima, utilizando-se de diversos argumentos fraudulentos.

Após a identificação da autoria, Antônio Magno Lira Pereira, foi representado ao Poder Judiciário da comarca de Itaituba/PA por medidas cautelares de busca e apreensão e prisão preventiva em que culminou com a prisão do suspeito em Cuiabá/Mato Grosso.

Após audiência de custódia na Comarca de Cuiabá, foi autorizado o recambiamento do preso para Itaituba, o que foi viabilizado pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, por intermédio de uma equipe do GOE/PC-MT juntamente com a equipes da Polícia Civil do Pará, por intermédio da Superintendência Regional do Tapajós (unidades Castelo dos Sonhos, Novo Progresso e 19° Seccional de Polícia Civil de Itaituba).

Foto: reprodução

O procedimento policial que apura o caso é presidido pelo DPC Raphael Oliveira Ribeiro, Titular da 19a Seccional Urbana de Itaituba, que durante às diligências iniciais contou com o apoio do Superintendente Regional do Tapajós, DPC Vicente Gomes, do NAI Santarém tendo a frente DPC Silvio Birro, além do apoio da PM do destacamento de Moraes Almeida e da Polícia Civil do Mato Grosso nas pessoas do DPC Veloso e Agente Romildo e equipe da Polinter PC/MT.

Foto: reprodução

O preso já se encontra custodiado em Itaituba à disposição da justiça. Toda a Operação do recambiamento do preso foi coordenada diretamente pelos Delegados Gerais das Polícias Civil do Estado do Mato Grosso e do Estado do Pará, tendo a supervisão do Diretor de Polícia do Interior da PC/PA, Dpc Humberto.

O autor dos crimes é lutador profissional de Jiu Jitsu já tendo inclusive morado em Miami nos Estados Unidos, onde participou de várias lutas, sendo que tem o apelido de “cri cri” no mundo das lutas.

As investigações continuam no sentido de esclarecer com detalhes o que levou ao cometimento dos crimes e se existe mais alguém envolvido, sendo que a Autoridade Policial presidente do procedimento tem dez dias para a conclusão, tendo em vista a prisão de Magno ” cri cri”. Distância entre Cuiabá e Itaituba, 1.475 km.

Desaparecimento, morte e localização do corpo

Foto: reprodução/Boné da vítima encontrado em mata.

O empresário do Distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, Eurivaldo Alves Mariano, conhecido pelo apelido de “Cotia”, que estava desaparecido há 5 dias, desde a última segunda-feira (09) foi encontrado morto na região às proximidades do garimpo Boa Esperança, na tarde do último sábado (14).

Leia Também:Lutador de MMA é preso no MT e confessa ter matado empresário “Cotia” que estava desaparecido em Moraes Almeida

O desfecho inesperado do desaparecimento pegou todos de surpresa. “Cotia” foi encontrado enterrado em uma cova rasa próximo à um barraco abandonado de propriedade da mãe do assassino confesso, com ferimento de disparo de arma de fogo no rosto.

Conforme informações apuradas, o acusado estava no local há 6 meses e teria conhecido o empresário há poucas semanas. O acusado, que é lutador de MMA, esteve com o empresário na última segunda-feira (09), e na terça-feira (10) pela manhã, partiu da região garimpeira rumo ao estado do Mato Grosso.

Durante o período em que o empresário esteve “desaparecido”, o acusado utilizava o aparelho telefônico de Cotia para pedir dinheiro à esposa e amigos do próprio empresário, sempre dizendo que estava com problemas e que precisava de dinheiro.

Por:Plantão 24horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...