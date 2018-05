Lutando contra câncer, Mr. Catra aparece com cigarro gigante de maconha

O cantor postou a foto em seu Stories.

Mr. Catra parece estar mantendo alguns hábitos, mesmo na luta contra um câncer no estômago. O cantor apareceu numa foto em seu Stories com um cigarro artesanal gigante, apagando logo em seguida, de acordo com o TV Foco.

“Foto do diploma de maconheiro” e “Formado na escola de Maconha”, escreveu ele no registro.

Em abril, o cantor surpreendeu ao aparecer muito mais magro em fotos com os fãs. O cantor perdeu 35 kg durante os meses de tratamento, em decorrência da mudança de hábitos alimentares e da abstinência de álcool.

