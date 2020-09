LUTO Desembargador João Maroja morre neste domingo em Belém

| Foto: Arquivo – O desembargador João José da Silva Maroja morreu na manhã deste domingo (06). Ainda neste domingo, às 18h, o corpo será velado no Salão Nobre do edifício-sede do Tribunal de Justiça do Pará. O sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (07), no Parque das Palmeiras, em Marituba.

No início da tarde de hoje, o Tribunal de Justiça do Estado (TJPA), lamentou e informou o falecimento, em nota. “Com profundo pesar, a Presidência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em nome da magistratura estadual, lamenta informar o falecimento do desembargador João José da Silva Maroja”, segundo o texto.

Empossado no cargo de desembargador em 26 de junho de 2003, João Maroja foi lotado na 1ª Câmara Criminal Isolada, a qual presidiu no ano de 2006. Além disso, integrou o Conselho da Magistratura no biênio 2005-2007.

João José da Silva Maroja ingressou no TJPA pelo Quinto Constitucional, oriundo da vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), tendo sido escolhido para integrar a lista sêxtupla por votação direta, como adotado, à época, pelo Conselho Seccional da OAB/PA.

Em 2003, durante uma sessão plenária do Tribunal Pleno, foi escolhido como o mais votado para compor a lista tríplice. Foi nomeado para o cargo de desembargador por meio do Decreto Governamental publicado em 11 de junho de 2003.

À unanimidade, foi escolhido membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), empossado como membro efetivo em 30 de janeiro de 2007 e investido nas funções de Vice-Presidente daquela Corte e Corregedor Regional Eleitoral. João Maroja presidiu o TRE-PA no biênio 2009-2011.

Autor: Com informações do TJPA

domingo, 06/09/2020

