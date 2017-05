Luverdense arranca empate do Paysandu e conquista a Copa Verde

O LEC conseguiu o empate em 1 a 1 com o Papão e levantou a taça – (Foto: Carlos Fellip/Portal ORM)- O sonho do bicampeonato poderia ter se tornado realidade nesta terça-feira (16). No Mangueirão, o Paysandu precisava de uma vitória por 2 gols de diferença para ser campeão da Copa Verde, mas não conseguiu ir além de um empate em 1 a 1 com o Luverdense. O Papão saiu na frente com Leandro Carvalho, mas o LEC empatou com Rafael.

Confira o lance a lance da partida

Primeiro tempo

O Paysandu começou o jogo pressionando,foi para cima do Luverdense nos minutos iniciais e teve duas boas chances: em cobranças de falta de na área do adversário. O maior volume de jogo do Papão foi traduzido na inauguração do placar. Aos 3 minutos, Diogo Oliveira chutou cruzado na área, a defesa do LEC cortou mal e Leandro Carvalho pegou de primeira, na entrada da área, e mandou uma bomba no canto direito do gol.

O Luverdense chegava timidamente ao ataque. Jogava acuado na defesa, esperando oportunidades de contra-ataque. O Bicola se aproveitou do começou de jogo apático do adversário e foi pra cima.

Em uma dessas subidas aconteceu aos 11, Leandro Carvalho apareceu bem pelo meio e chutou da entrada da área. A bola passou perto, mas foi para fora. Outra chegada de perigo bicolor foi com Ayrton aos 29, o lateral se livrou da marcação e disparou em velocidade pela direita. Ele cruzou na área, mas a bola passou por Bergson e sai pela linha de fundo.

O time mato-grossense acordou aos 33. Macena fez boa jogada pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Douglas Baggio pegou de primeira, na meia lua, mas mandou para fora! Melhor chance do LEC até agora na partida.

Aos 34, em contra-ataque fulminante, Rafael Silva recebeu pela esquerda e chutou forte para o gol, mas goleiro do Paysandu conseguiu fazer a defesa. No minuto seguinte, O Luverdense começou a trocar passes com facilidade na defesa bicolor. A bola chegou até Ricardo, que arriscou de longe, mas mandou para fora.

Segundo tempo

No início da segunda etapa, Alfredo disparou em velocidade pela esquerda, entrou na área e chutou cruzado, mas o goleiro Diogo Silva segurou a bola. A resposta do Luverdense veio aos 9, Marcos Aurélio bateu com muita força, no canto, e a bola explodiu na trave direita. Ela ainda voltou para a área, mas Erik não conseguiu dominar e desperdiçou chance do empate.

Aos 12, o Paysandu trocou passes no campo de ataque até que Ayrton foi lançado dentro da área. Meio sem ângulo, ele tentou bater no canto, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. O lateral participou de mais uma jogada perigosa, ele cobrou falta pela direita, Wesley desviou no primeiro pau, mas Will e Diogo Oliveira não alcançaram na segunda trave, e a bola sal.

O empate do Luverdense aconteceu aos 33. Em cobrança de falta, Erik arriscou o chute de longe, a bola bateu em Fumaça, ele tentou o arremate para o gol, mas Marcão derrubou Rodrigo Fumaça na área e árbitro apontou para a marca do cal. Rafael Silva foi par a acobrança e bateu colocado, na direita, o goleiro do Bicola acertou o lado, mas não alcançao. Tudo Igual no Mangueirão.

Após o gol do adversário, o Papão se jogou todo no ataque e começou uma pressão. O time Alviceleste chegou ao ataque com Sobralense e Leandro Carvalho. O Luverdense se fechou na defesa e Paysandu tentou furar bloqueio. A última tentativa de ataque de Paysandu foi na bola parada. Em bola alçada na área, Diogo Silva não conseguiu a defesa e Gilvan desviou para fora.

Ficha técnica: Paysandu 1 x 1 Luverdense

Paysandu: Emerson (Marcão), Ayrton, Perema, Gilvan, Wilian Simões (Daniel Sobralense), Wesley, Rodrigo Andrade, Diogo Oliveira, Leandro Carvalho, Bérgson (Will), Alfredo

Luverdense: Diogo Silva, Aderlan, Pierre, Dalton (Neguete), Paulinho, Ricardo, Erik, Marcos Aurélio (Alaor Júnior), Rafael, Douglas Baggio, Macena (Rodrigo Fumaça)

Gols: Leandro Carvalho 03’/1°T (Paysandu); Rafael 33’/2°T (Luverdense)

Cartões amarelos: Diogo Oliveira, Daniel Sobralense e Leandro Carvalho (Paysanduy); Diogo Silva, Ricardo, Erick e Rodrigo Fumaça (Luverdense)

Data: 16 de maio de 2017, terça-feira

Horário: 20 horas

Local: Mangueirão (Belém-Pa)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Ciro Chaban Junqueira (DF)

Renda: R$ 668.225,00

Pagantes: 26.653

Não pagantes: 1.900

Total: 28.553

