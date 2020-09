Luverdense começa formar grupo de jogadores para concluir o mato-grossense

O Luverdense deve iniciar, nos próximos dias, formar o grupo para concluir o campeonato mato-grossense que está parado desde abril por conta da pandemia.

Em novembro, o time de Lucas terá dois jogos contra o Cuiabá, válidos palas quartas-de-final. “Ainda não sabemos com quais jogadores poderemos contar, mas o certo é que vamos disputar esses dois jogos para depois iniciarmos um trabalho de reestruturação do clube para 2021” afirmou o diretor de futebol, Felipe Reolon.

A diretoria está buscando patrocínio junto aos empresários para contratar jogadores – os que estavam no grupo anterior havia sido dispensados há alguns meses porque os jogos foram suspensos por tempo indeterminado. A previsão é iniciar os treinamentos com pelo menos 30 antes da partida da ida contra o Cuiabá (líder do Brasileiro da Série B), que deve ocorrer no dia 10 de novembro. “Precisamos começar do zero, aja vista que todos os jogadores do elenco e comissão técnica que disputaram a primeira fase do estadual, tiveram os contratos rescindidos”, concluiu Reolon.

O campeão ganha vaga na Copa do Brasil, competição que o Luverdense disputou alguns anos enfrentando grandes clubes nacionais, dentre eles o Corinthians.

Por:Só Notícias/Altair Anderli, de Lucas do Rio Verde (foto: arquivo/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...