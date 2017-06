Luverdense consegue empate no último minuto contra o Vila Nova na Arena Pantanal

O Luverdense acaba de empatar em 1 a 1, com o Vila Nova (GO), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela quinta rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Com o resultado o time de Lucas do Rio Verde ficou em 18º colocado, na zona de rebaixamento, com 3 pontos. O Vila é 6º com 8 pontos.

No primeiro tempo o time de Goiás criou mais oportunidades que o Luverdense. Aos três minutos, Alan Mineiro chutou da entrada da área no cantinho e a bola passou muito perto da trave esquerda de Diogo Silva. Aos 12 minutos os jogadores goianos ameaçaram novamente o gol Luverdense, com Alan Mineiro tentando finalizar de fora da área, a bola bateu em Pablo e saiu pela linha de fundo. Aos 15, Luverdense mostrou uma reação, Ratão recebeu dentro da área, driblou o lateral-direito e finalizou de perna esquerda. A bola passou perto do travessão do goleiro Elisson.

Aos 40 minutos, o Vila Nova disperdiçou uma boa oportunidade, em uma cobrança de falta ensaiada. Marcos Paulo apareceu livre, dentro da área, cruzou para o meio, Neguete, do Luverdense, conseguiu afastar, mas a bola continuou na área e sobrou para o Brunão que cabeceou no canto e Diogo Silva defendeu. O primeiro tempo terminou sem gol.

No segundo, o Luverdense voltou mais ofensivo. Já nos primeiros minutos, chegou na linha de fundo e Alaor cruzou para a área, mas a zaga cortou para escanteio. Ele mesmo cobrou, mas o goleiro Elisson tirou e a bola voltou para o próprio Alaor, que jogou na área novamente para outra defesa do goleiroo. Aos 13 minutos, Paulinho cobrou falta para o Luverdense direto para o gol e quase surpreendeu o goleiro Elisson, que espalmou para a linha de fundo. Aos 15, veio a resposta do Vila Nova, com Alan Mineiro que fez jogada pela direita, passou para Mateus Anderson finalizar e a bola passou perto do gol do Luverdense. O time mato-grossense teve mais duas boas oportunidades. Paulinho cobrou de perna esquerda e Elisson fez bela defesa. Logo na sequência, na cobrança de escanteio, Paulinho jogou na área, Erik desviou e Macena apareceu livre dentro da área, mas errou no cabeceio – a bola passou por cima do gol do Elisson.

O gol foi sair aos 28 minutos, Alan Mineiro cobrou falta com muita categoria e acertou o ângulo do goleiro Diogo Silva, que não conseguiu fazer a defesa: 1 a 0 Vila Nova. O time goiano se fechou e o Luverdense teve dificuldade para buscar o empate. Mas não desistiu, colocou pressão, criou algumas oportunidades e nos acréscimos, aos 47, Pablo de cabeça venceu o goleiro Elisson e deixou tudo igual: 1 a 1.

A próxima partida do Luverdense será fora de casa, no sábado (10), contra o Oeste (SP), na Arena Barueri.

Ainda pela quinta rodada, o Internacional venceu o Figueirense por 2 a 1, o Guarani venceu o Boa Esporte pelo mesmo placar. O Juventude ganhou do Criciúma por 1 a 0, Náutico e Oeste empataram em 1 a 1, Goiás venceu Santa Cruz por 2 a 1, Londrina e Paraná empataram em 1 a 1, o América venceu o Ceará por 1 a 0.

