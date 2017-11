Luverdense empata com Internacional em Lucas do Rio Verde e sai da zona de rebaixamento

Fonte: Só Notícias (fotos: Ricardo Duarte) – O Luverdense jogou muito bem e empatou, há pouco, com o Internacional, em 2 a 2, no confronto memorável em Lucas do Rio Verde, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Luverdense ganhou um ponto, saiu da zona de rebaixamento e subiu para 13ª colocação com 40 pontos. O Inter segue líder com 63, mas o América está na cola com 60.

O Luverdense começou super bem e abriu o placar com 1 minuto de jogo, assustando o Colorado. Alfredo, camisa 9, aproveitou a falha da zaga do Internacional no cruzamento de Aderlan, pela direita, o goleiro Danilo tentou abafar mas não conseguiu: 1 a 0. O Inter respondeu rápido e aos 7 minutos quase empatou. D’Alessandro cruzou com perfeição, Pottker subiu e de cabeça mandou na trave. Aos 12, D’Alessandro arriscou chutando forte mas o goleiro Diogo encaixou. No lance seguinte, Pottker arriscou e o goleiro do time de Lucas defendeu outra. O Luverdense assustou novamente aos 18 minutos, com Sergio Mota que acertou belo chute e a bola passou ‘tirando tinta’ da trave.

Aos 20, o Luverdense criou boa jogada, a bola foi para a grande área do Inter e a zaga, de cabeça, cortou. Aos 30 minutos, Alfredo disperdiçou grande chance de fazer o segundo gol. Ratão chutou forte, o goleiro colorado rebateu e Alfredo cabeceou mas não aproveitou o rebote, mandando para fora, deixando a torcida incrédula, com “gol feito” que perdeu. E a máxima do futebol, de quem não faz toma, se confirmou. Leandro Damião empatou para o Inter aos 33 minutos. Aderlan perdeu a bola, Pottker cruzou e Damião mandou de cabeça para o fundo das redes: 1 a 1.

O Inter cresceu depois do empate e criou outra boa chance aos 36. Claudio Winck chutou e o goleiro Diogo Silva defendeu. Aos 40, jogada perigosa no ataque do Inter. Leandro Damião cabeceou e houve choque com o zagueiro Pablo. O jogo foi interrompido por dois minutos para atendimento médico. Aos 43, D’Alessandro chutou outra e o goleiro do Luverdense defendeu. Em seguida, Sasha arriscou mas Paulinho cortou para escanteio. D’Alessandro cobrou, a bola desviou em Aderlan e Diogo Silva fez outra bonita defesa evitando gol contra. Fim de primeiro tempo: 1 a 1.

No segundo tempo, o Luverdense repetiu a cena do primeiro tempo e com dois minutos fez o segundo gol. Paulinho levantou para a área, Baggio escorou de cabeça, Segio Motta tocou e Marcos Aurelio (que já passou pelo Inter) chutou forte e balançou a rede colorada: 2 a 0 e explosão de alegria dos torcedores. O Luverdense continuou sufocando e aos 5 minutos Sergio Motta, um dos principais nomes do jogo, disperdiçou outro gol praticamente feito. Quem achou que o Inter iria se abalar se enganou. Em ataque rápido, aos 6 minutos, Leandro Damião aproveitou rebote -após Uendel chutar- e fez o segundo dele no jogo e deixando o placar em 2 a 2. Damião marcou e já saiu de campo mancando. Guto Ferreira colocou Nico Lopes em seu lugar.

O Luverdense levantou a torcida aos 12 minutos. Rattão acertou lindo lance e quase entra na gaveta. O goleiro Danilo cortou e evitou o terceiro do time de Lucas. Logo depois, foi a vez de Baggio chegar com perigo e a bola passou perto. Aos 16, foi a vez de Sergio Mota mandar uma bomba, o goleiro Danilo defendeu e a zaga mandou para fora. O jogo continuou quente, Pottker mandou forte e o goleiro do Luverdense cortou para linha de fundo.

Aos 22, novo ataque do Luverdense. Marcos Aurelio tava livre quando recebeu passe de Ratão chutou e saiu. Na sequência do lance, Winck fez falta em Ratão e levou cartão amarelo. Em seguida, o técnico Guto Ferreira mudou novamente. Colocou Camilo no meio e tirou Sasha.

Aos 31, Guto fez a última mudança no Inter. Colocou Roberson no lugar do craque D’Alessandro, que saiu aplaudido. E Junior Rocha fez a primeira alteração no Luverdense. Alaor substituiu Marcos Aurelio.

Pottker levou amarelo aos 36 por ter feito outra falta e o técnico Junior Rocha fez a segunda substituição. Tirou Sergio Mota e colocou Guly no meio campo. O Luverdense contunuou em busca da vitória. Baggio chutou, a zaga cortou, em seguida Alaor cruzou e o goleiro do Inter cortou. Aos 42, falta para o Luverdense. Ratão foi derrubado por Edenílson. Paulinho mandou uma bomba e explodiu na trave, quase fazendo o terceiro para o time de Lucas do Rio Verde. Ratão, cansado, saiu aos 45 e Cleo entrou.

O árbitro deu 3 minutos de acréscimo. O Luverdense volta a campo na sexta, em Curitiba, contra o Paraná, às 20:30 e o Inter recebe o Vila Nova, às 16:30, no Beira Rio.

Luverdense: Diogo Silva, Aderlan, Pablo, William, Paulinho, Ricardo, Marcos Aurélio (Alaor), Douglas Baggio, Sérgio Mota (guly), Rafael Ratão, Alfredo. Técnico: Júnior Rocha

Internacional: Danilo Fernandes, Claudio Winck, Danilo Silva, Thales, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenílson, D’Alessandro, William Pottker, Eduardo Sasha (Camilo), Leandro Damião (Nico Lopez). Técnico Guto Ferreira

