Luverdense empata com o Oeste e mantém jejum sem vitórias na Série B

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação/arquivo) – O Luverdense Esporte Clube acaba de empatar sem gols com Oeste, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na Arena Barueri, em São Paulo. Com este resultado, o time de Mato Grosso permanece na zona de rebaixamento, com 4 pontos. Já o Rubrão se manteve na 9ª posição com nove pontos.

Buscando a primeira vitória na Séria B, o Luverdese abriu o jogo com boa movimentação no setor ofensivo. Aos 2, Alaor fez boa arrancada pela lateral, toca para Rafael Silva e chuta para fora. Aos 5, Luverdense consegue ficar mais tempo no campo de ataque do Oeste. Aos 07, Mazinho recebe pela esquerda, faz o cruzamento fechado e bola bate na trave após defesa de Diogo Silva do Luverdense. Aos 9, Oeste avançou no ataque e dominou jogadas. Aos 10, Oeste pressiona na área do Luverdense, mas sem muito perigo. Aos 11, Luverdense responde com marcação na saída de bola do Oeste.

Aos 14, Paulinho fez cobrança perfeita, mas Rodolfo defendeu e mandou para escanteio. Luverdense quase abre o marcador. Aos 16, Oeste tenta esfriar a partida e toca a bola no meio de campo. Aos 21, Luverdense domina as jogadas neutraliza Oeste. Aos 22, Ricardo receber na intermediária, domina, solta uma ‘bomba’ e garante escanteio para o alviverde. Aos 23, Erick recebe a primeira dentro da área, tenta limpar dois marcadores e acaba perdendo a bola. Aos 24, Diogo Silva saiu jogando, passou por três marcadores do Oeste, mas goleiro consegue tocar a bola e salvara o Luverdense.

Aos 29, Mazinho arranca em velocidade. Meia faz o cruzamento, mas nenhum jogador do Oeste consegue aproveitar. Aos 34, Ricardo recebeu livre na intermediária. Volante soltou a bomba, a bola fez curva e Rodolfo espalmou. A bola ainda tocou no travessão. Grande chance do Luverdense. Aos 37, Rafael Silva recebeu pelo lado esquerdo do campo de ataque, percebeu escorregão do goleiro do Oeste e tentou por cobertura. Rodolfo conseguiu se recuperar e fazer a defesa. Aos 40, Mazinho recebeu pelo lado direito, levou para a linha de fundo. Na tentativa do drible, jogador sai do campo com a bola. Aos 41, Júlio César arrisca de fora da área e Diogo Silva faz linda defesa. Fim do primeiro temo. Jogo empatado sem gols.

No segundo tempo, ambos os times voltaram sem alterações. Aos 4, Luverdense se fechou e Oeste passou esbarrar na falta de criatividade do meio de campo. Aos 6, Júlio César rouba a bola no meio de campo, tenta lançar Mazinho, mas erra o passe. Aos 12, Mazinho apertou o defensor do Luverdense e ganhou o escanteio. Aos 13, Paulinho se livrou da marcação e faz o cruzamento rasteiro para Cléo Silva, que finalizou por cima do gol de Rofolfo.

Aos 22, Mazinho recebeu e disparou pelo lado direito, ajeitou e faz o cruzamento. A bola acabou saindo pela linha lateral. Aos 31, Willian Cordeiro limpou quatro marcadores do Luverdense, invadiu a área e soltou uma bomba. Diogo Silva faz a defesa e evita o gol do Oeste. Aos 35, Luverdense chegou ao ataque após muito tempo no campo de defesa. Aos 38, Neguete soltou uma bomba na cobrança de falta e mandou a bola para longe do gol. Aos 40, Paulinho rolou a bola para Pablo, na entrada da grande área. Zagueiro manda para fora e desperdiça boa chance do Luverdense. Aos 47, Luverdense manteve posse de bola no seu campo de ataque. Fim do jogo. Luverdense empata sem gols com Oeste.

O próximo compromisso do Luverdense será contra o Brasil de Pelotas, na próxima terça-feira (13), às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Oeste enfrenta o Londrina, no estádio do Café, às 19h15, no mesmo dia.

