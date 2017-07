Luverdense empata com o Santa Cruz e permanece na zona de rebaixamento

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (foto assessoria/arquivo)- O Luverdense acaba de empatar em 2 a 2 com o Santa Cruz, em casa, no estádio Passo das Emas, diante de pouco mais de 1.500 torcedores. Com esse resultado o time permanece da zona de rebaixamento. É o 17ª colocado com 13 pontos. Já o Santa Cruz é o 9º com 18 pontos. O time de Mato Grosso saiu na frente, tomou empate, conseguiu a virada e no final da partida levou o empate.

O Luverdense começou a partida atacando e assustando o Santa Cruz. Rafael Silva recebeu de Moacir na área, chutou forte, mas a bola explodiu em Gabriel Vallés. O Santa Cruz fez sua primeira tentativa de ataque com Augusto, mas nada de perigo para o Luverdense.

Aos 5 minutos alviverde voltou a levar perigo, Sérgio Mota cobrou escanteio na área e Pablo cabeceou forte, mas Julio Cesar salvou o Santa Cruz. Rafael Silva ainda pegou o rebote, mas chutou fraco. Aos 8, Aderlan carregou a bola pela direita e cruzou na linha de fundo para Sérgio Mota, que ficou sozinho na pequena área e cabeceou para o fundo do gol. Luverdense 1 a 0.

Aos 14 o Luverdense sofreu um gol, mas não estava valendo, o árbitro marcou impedimento na jogada em que o Augusto do Santa Cruz chutou para Diogo Silva que passou para Jaime, que em posição irregular mandou para o fundo da rede, mas teve gol anulado. Santa Cruz continuou insistindo, em uma jogada trabalhada com Augusto, que tocou para Wiliam Babio que chutou forte, mas Diogo Silva defendeu afastando o perigo. A resposta do Luverdense veio em seguida Sérgio Mota arrancou em velocidade e tentou tocar por cima de Julio Cesar, mas o goleiro do Santa Cruz estava atento e ficou com a bola.

O Luverdense fechou a defesa e o Santa encontrou dificuldades para concluir as jogadas. Mas um erro do volante Ricardo quase prejudica o Luverndese. Ele recuou a bola e Diogo Silva precisou se virar para não levar o gol. O primeiro tempo foi até os 43 com jogo bastante movimentado.

No segundo tempo o Santa Cruz saiu com a bola, mas que fez o primeiro ataque foi o Luverdense, mas sem muito perigo. No contra-ataque ainda no primeiro minuto de jogo Augusto do Santa Cruz recebeu de Wiliam Barbio, cortou para a esquerda e mandou na gaveta, sem chances para Diogo Silva. Tudo igual 1 a 1.

Aos 10 minutos Rafael Silva caiu na entrada da área, arbitro marcou falta, Paulinho cobrou colocado, mas bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta para Santa Cruz. Aos 14 Rafael Ratão avançou até a área tocou para Sérgio Mota, que chutou de longe, a bola fez uma curva e enganou o goleiro Júlio Cesar. Luverdense 2 a 1.

Depois do gol o Luverdense voltou a dominar a partida. Aos 28 em uma falta perigosa o Luverndense tentar uma jogada ensaiada Sérgio Mota tocou para trás para Aderlan, que voltou para Mota, que tocou para Paulinho que mandou para o gol, mas defesa do goleiro do Santa Cruz.

Luvrdense continuou pressionando, aos 30, em um contra-ataque com Ricardo, que chutou de fora da área e a bola tirou tinta da trave de Julio Cesar. Um minuto depois o Luverdense criou outra boa chance com Aderlan que tocou para Rafael Silva que estava sozinho na entrada da área, mas bateu para fora. Aos 33 mais um contra-ataque do alviverde. Douglas Baggio recebeu bem de Rafael Silva e chutou por cima do gol do Santa. Aos 34 novamente Douglas Baggio, dessa vez deu uma cabeçada e Júlio Cesar fez uma defesa espetacular.

Em uma falha de marcação aos 40 quase o Luverdense sofreu o empate. Halef Pitbull recebeu de Barbio e chutou forte, mas a bola bateu na trave de Diogo Silva. Na sequência Barbio do Santa Cruz chutou e William cortou com a mão, e o arbitro marcou pênalti. Bruno Silva cobrou e deixou tudo igual 2 a 2. Juiz deu 4 minutos de acréscimo mas a partida terminou empatada.

O próximo desafio do Luverdense será no sábado, quando recebe no Passo das Emas o ABC de Natal (RN), que é o 19ª colocado, com 12 pontos.

Tabela Série B

1º Juventude 26

2º Guarani 25

3º América- MG 23

4º Vila Nova 23

5º Internacional 21

6º CRB 20

7º Londrina 19

8º Ceará 18

9º Santa Cruz 18

10º Goiás 17

11º Brasil de Pelotas 17

12º Paraná 17

13º Criciúma 17

14º Boa Esporte 16

15º Oeste 16

16º Paysandu 14

17º Luverdense 13

18º Figueirense 12

19º ABC 12

20º Náutico 6

