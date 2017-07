Luverdense empata com Paysandu e segue na zona de rebaixamento

O Luverdense acaba de empatar em 1 a 1, com o Paysandu, jogando fora de casa, no estádio Curuzu, em Belém do Pará. Com o resultado o time de Mato Grosso continua na zona de rebaixamento. É o 18º colocado, com 12 pontos. Já o Paysandu é 14º colocado, tem 13 pontos.

O primeiro tempo começou com o Paysandu atacando. Aos 3 minutos Marcão sofreu falta próximo a área e Ayrton cobrou para o time paraense, direto para o gol, mas Gabriel Leite tirou de soco, salvando o Luverdense. O Paysandu continuou insistindo criaram outras oportunidades e aos 9 minutos, Ayrton cobrou um escanteio, a bola foi parar na cabeça de Bérgson, que mandou pra dentro do gol, Paysandu 1 a 0.

Aos 14 minutos o Luverdense se aproximou do gol adversário, Rafael Silva foi lançado no meio da zaga, entrou na área e tocou sobre o Emerson, mas a bola passou na frente do gol e não encontrou ninguém para marcar. O jogo deu uma esfriada, os dois times criaram algumas jogadas, mas não conseguiram marcar. Primeiro tempo terminou com o Paysandu vencendo por 1 a 0.

No segundo tempo o primeiro lance de perigo saiu aos 5 minutos, Rodrigo Andrade recebeu passe de cabeça dentro da pequena área, dividiu com a zaga do Luverdense e quase marcou o segundo para o Paysandu. Aos 15 minutos mais pressão para cima do alviverde. Diogo Oliveira recebeu na entrada da área, chutou forte, mas a bola desviou no Paulinho e explodiu no travessão do Luverdense. No rebote o assistente ainda marcou impedimento no ataque do Paysandu.

Aos 21 mais ataque do Paysandu com perigo para o Luverdensen. Diogo Oliveira entrou na área com a bola dominada pela direita e finalizou cruzado, a bola passou muito perto do gol. A resposta veio aos 23, Léo Cereja cobrou escanteio para o Luverdense, Rafael Silva ganhou a disputa e de cabeça mandou para o gol, a bola ainda bateu na trave antes sair.

O Paysandu não se intimidou na sequência Ayrton recebeu livre dentro da área, ajeitou e finalizou, a bola desviou no Neguete e quase enganou Gabriel Leite, que tirou na ponta dos dedos. Aos 26 em cobrança de escanteio, Perema cabeceou e a bola passou muito perto da trave do Luverdense.

Foi somente aos 44 que o Luverdense conseguiu o empate. Gabriel Passos cruzou a bola na área, Léo Cereja dominou e com calma rolou para Rafael Silva, que finalizou para empatar o jogo: 1 a 1. A partida foi até os 47, mas terminou tudo igual.

O próximo desafio do Luverdense será na sexta-feira contra o Goiás, no estádio Serra Dourada. O time é o 10º colocado com 14 pontos.

