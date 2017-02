Luverdense estreia na Copa Verde jogando fora de casa

O jogo de volta desta competição está agendado para o dia 19 de março, às 16h, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

A entidade que comanda o futebol nacional e organiza a Copa Verde escalou o trio de arbitragem do Espírito Santo. O juiz principal será Elvis Siqueira de Almeida e os auxiliares serão Leonardo Mendonça e Valberson Braz Zanotti. O quarto árbitro será Christiano Gayo Nascimento, do Distrito Federal.

O jogo será realizado com portões fechados ao público no dia 4 de março, às 15h. As informações foram divulgadas pela Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

