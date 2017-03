Luverdense joga bem, empata com Corinthians em SP mas é eliminado da Copa do Brasil

Fonte: Só Notícias (fotos: Daniel Augusto Jr) – O Luverdense conquistou um empate histórico, há pouco, na Arena Corinthians, em 1 a 1, com o Timão, na terceira fase da Copa do Brasil. Jadson marcou no primeiro tempo e Ricardo empatou, para o Verdão, no segundo tempo. O resultado classificou o Corinthians para a próxima fase. No jogo de ida, em Cuiabá, havia vencido por 2 a 0.

Esta noite, o Luverdense foi melhor em campo em relação a partida anterior. Com forte marcação, o time de Lucas do Rio Verde entrou seguro em campo, marcando bem e criando boas jogadas. Conforme Só Notícias acompanhou lance a lance, a primeira boa chance foi do Timão, aos 10 minutos. Jadson cobrou falta e mandou para a grande área do Luverdense e o goleiro rebateu. O Verdão respondeu. Eric driblou zagueiro corintiano, entrou na grade área, chutou e a bola foi para escanteio. Aos 16, lindo lance do Corinthians. Rodriguinho driblou dois do Luverdense, mandou para a área e a zaga cortou. A pressão conitnuou. Aos 20 Diogo Silva salvou o Luverdense. Na cobrança de escanteio a bola iria entrar mas o goleiro mandou para fora. Dois minutos depois, foi o time de Lucas quem chegou com perigo. Eric entrou pela lateral, driblou dois mandou para a área e Rafael chutou por cima do gol de Cássio. Aos 29, o Corinthians marcou. Jadson cobrou falta, manda para a grande área, Jô aproveita e chuta no cantinho: 1 a 0.

O Luverdense não se abateu e continuou atacando. Aos 37, Marcos Aurelio recebeu na entrada da grande área e mandou de primeira no canto. O goleiro do Corinthians pegou. Depois, Aderlan tocou para Eric que chutou forte mas saiu por cima do gol de Cassio. Aos 44, o Luverdense levou grande susto. Jô recebeu passe de Romero, chutou e marcou gol. Mas a arbitragem apontou impedimento e o gol não valeu. O último ataque do Luverdense foi aos 45. Rafael Silva cabeceou e o goleiro corinthiano ficou com ela.

No segundo tempo, o time de Lucas voltou determinado a empatar. Logo aos 3 minutos, teve falta, Marcos Aurelio mandou para a grande área e o goleiro Cassio segurou. O Corinthians chegou bem aos 8. Arana desceu pela direita, mandou para a área mas Paulinho cortou. Se arriscando mais, o Luverdense também fez várias faltas. Aos 10, Dalton derrubou um corinthiano e levou amarelo. Três minutos depois, o zagueiro Negueti faz falta em Rodrinho e também levou cartão. O Timão quase fez o segundo, aos 17 minutos. Jadson cobrou escanteio, Jô cabeceou e a bola saiu por cima. O técnico Fabio Carrile fez a primeira mudança. Tirou Romero e colocou Marlone deixando o time mais ofensivo. O Luverdense continuou criando mais chances. Aos 25, Rafael Silva, do Luverdense, cabeceou no meio de dois marcadores corinthianos e a bola passou perto do golde Cassio. O técnico Odil tirou Marcos Aurelio e colocou Kazu. A pressão do verdão funcionou aos 27 minutos e finalmente a bola entrou. Diogo Sodré tocou para Ricardo que chutou de esquerda, desviando em Pedro Henrique, do Corinthians, e a bola enganou Cássio. Gol do Luverdense !: 1 a 1.

O Corinthians tentou dar o troco rapidamente. Dois minutos depois de levar o gol, Jadson chutou e com o pé o goleiro Diogo salvou. O Luverdense teve chance de virar o jogo. Aos 34, Paulinho cobrou falta, Cássio se esticou e mandou para escanteio. Na sequência da jogada o goleiro ficou com a bola. Os dois treinadores fizeram mais mudanças nas equipes. Macena saiu e entra Café no Luverdense e depois Diogo Sodré, autor do passe gol saiu e entrou Abner. O Corinthians teve ao menos duas chances de virar. Em uma delas, Kazim cabeceou, aos 40 minutos, e a bola saiu pela linha de fundo. A zaga do Luverdense teve outros dois lances perigosos para defender e segurar o empate.

O Luverdense, agora, se concentra no mato-grossense (está na semifinal) e na Copa Verde.

