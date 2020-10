Luverdense marca retorno e põe fim à especulação de desistência do Mato-grossense

Ainda na condição de uma das principais forças do futebol de Mato Grosso, o Luverdense será o último clube dos oito classificados a se reapresentar, visando à retomada do Campeonato Mato-grossense deste ano.

A diretoria e a comissão técnica já sinalizaram que o pontapé inicial da pré-temporada será na próxima semana, provavelmente no dia 26 de outubro, numa segunda-feira.

Estava sendo cogitada a desistência do time de Lucas do Rio Verde do Estadual por dificuldades que vem atravessando, inclusive, abrindo mão de disputar a Série D do Brasileirão

Na primeira fase do Mato-grossense, o Luverdense conquistou a oitava e última vaga á segunda fase (mata-mata), somando oito pontos ganhos. Na melhor de dois jogos, o Verdão irá medir forças com o rival Cuiabá, apontado como grande favorito a faturar o torneio regional

Por:Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...