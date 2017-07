Luverdense perde mais uma e se mantém na zona de rebaixamento

Fonte: Só Notícias/Alex Fama (foto: assessoria/arquivo) – A derrota da equipe mato-grossense desta vez foi para o Boa Esporte-MG por 1 a 0, esta noite. Em partida realizada no estádio municipal de Varginha, a equipe mineira fez apenas o necessário para sair com os três pontos e se aproximar do G4. Por outro lado, o Luverdense continua patinando na competição e passará mais uma rodada entre os quatro piores.

O único gol da partida foi marcado por Thaciano aos 11 minutos do segundo tempo. O Luverdense até tentou lutar por um resultado diferente na partida, porém, esbarrou em um inspirado goleiro Fabrício que segurou como pode as investidas do ataque do clube mato-grossense.

Com o resultado ruim, o Luverdense se mantém na 17º colocação na tabela com 17 pontos. O Boa Esporte foi a 24 pontos e está em 11º lugar e a apenas três pontos do G4.

O próximo compromisso do Luverdense será contra o Guarani-SP na terça-feira (1º de agosto), às 20h30, no estádio Passo das Emas.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

