Luverdense perde para o Atlético-GO no Serra Dourada

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria) – O Luverdense acaba de ser derrotado, por 2 a 0, pelo Atlético-GO, em partida válida pela abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi disputado no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Apesar do revés, a equipe mato-grossense permanece, temporariamente, em 10º lugar, com 31 pontos. O time goiano, por outro lado, assumiu, provisoriamente, a liderança com 42 pontos. A rodada será encerrada no sábado (10).

O primeiro gol do jogo foi anotado por Júnior Viçosa, aos 9 da etapa inicial. Matheus Ribeiro cruzou e o atleta da equipe goiana cabeceou com força. Diogo Silva ainda defendeu, mas, no rebote, Viçosa não desperdiçou. O segundo dos donos da casa saiu também em jogada aérea, aos 11 minutos da etapa complementar. Romário cobrou escanteio e Michel subiu mais que a zaga para decretar o resultado final.

O Luverdense volta a campo na terça-feira (13), contra o Brasil de Pelotas (RS), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Na mesma noite, o Atlético-GO vai a Bragança Paulista (SP), enfrentar o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid.

O jogo – Logo no início, os donos da casa tentaram impor o jogo aos mato-grossenses. Aos 2 minutos, após cruzamento desviado por Jorginho, Júnior Viçosa carimbou a trave e levantou a torcida no Serra Dourada. No rebote, Magno Cruz ainda tentou de primeira e acabou jogando pela linha de fundo. O Atlético seguiu melhor nos minutos seguintes, mas levou um susto, aos 7 minutos. A zaga afastou mal e o artilheiro do Luverdense, Hugo, pegou de primeira. A defesa conseguiu abafar e jogar para escanteio.

O Dragão não se abalou e tratou de reverter a superioridade que apresentava em gol. Aos 9 minutos, a pressão teve resultado. Júnior Viçosa aproveitou cruzamento de Matheus e, após uma confusão dentro da área, cabeceou, exigindo grande defesa de Diogo Silva. A bola, no entanto, voltou para o jogador, que, desta vez, não perdoou.

Com a vantagem no placar, o duelo passou a ficar truncado. Enquanto os mato-grossenses mostravam pouca criatividade para empatar, os rubro-negros também pouco atacaram e seguiam apenas administrando. Aos 20 minutos, porém, Gilsinho cobrou escanteio e a bola sobrou para Marllon chutar de primeira. A bola saiu tirando tinta da trave.

Aos 25, foi a vez de Diogo Silva evitar o gol de Romário, que dominou, avançou na área e bateu forte para defesa no puro reflexo do goleiro mato-grossense. Aos 40, o Atlético-GO ainda teve nova oportunidade. Jorginho limpou a marcação e bateu firme da entrada da área. A bola cruzada passou perto da meta do Luverdense.

No segundo tempo, o LEC tentou uma pressão inicial. Aos 5, Rafael Silva chutou de longe e assustou o goleiro goiano. Apesar do ímpeto da equipe de Mato Grosso, foram necessários 11 minutos do segundo tempo para o Atlético-GO matar o jogo. Romário cobrou escanteio e Michel subiu para cabecear e anotar o segundo dos mandantes.

O que já era um Luverdense quase que apático em campo ficou pior depois do segundo gol goiano. O time comandado por Júnior Rocha não apresentou perigo algum para a meta defendida por Klever e ainda viu os oponentes esboçarem algumas oportunidades claras de balançar as redes pela terceira vez na noite. Aos 31, após jogada ensaiada, Luiz bateu forte e acabou mandando por cima do gol de Diogo Silva.

Aos 40, Luiz Fernando novamente recebeu de Gilsinho e chutou com força. A bola passou perto da trave. Aos 43, após cobrança de escanteio, Diogo Silva rebateu para o meio da área e quase deu oportunidade para Luiz Fernando, que não conseguiu o chute. 2 a 0 em Goiânia e Atlético líder – pelo menos por hora – da Série B.

(Atualizada às 20h59)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

