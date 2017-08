Luverdense perde para o lanterna e segue na zona de rebaixamento da Série B

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (foto assessoria) – O Luverdense acaba de perder para o Náutico por 1 a 0, na Arena Pernambuco, pela 19ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota o time de Mato Grosso não perdeu posição. Continua como 17º colocado, na zona de rebaixamento. Mesmo vencendo o time pernambucano continua na lanterna com 14 pontos.

Os donos da casa começaram o jogo atacando, já no primeiro minuto Iago Silva da linha de fundo cruzou para o meia da área. Sozinho, Gilmar chutou de primeira e a bola passou perto do gol do Diogo Silva. O Náutico continuou pressionando, depois de uma troca de passes na frente da área, Erick mandou para o gol, mas o goleiro Luverdense ficou com a bola. Aos 15, mais ataque do time pernambucano. Iago cruzou para Erick, que ficou sozinho dentro da pequena área e desperdiçou uma grande oportunidade de gol.

A reação do Luverdense veio aos 16 minutos com Douglas Baggio que arriscou da entrada da área, obrigando o goleiro Jefferson a espalmar a bola para escanteio. O Náutico continua insistindo pelo lado esquerdo. Aos 29, Erick cobrou escanteio na área e a bola sobrou para Feliphe Gabriel, que ajeitou e chutou forte, mas acertou em cheio William, que ficou caído após a bolada.

Aos 35 o Náutico criou outra boa oportunidade, Ricardo do Luverdense derrubou Vinícius na entrada da área, Erick cobrou a falta, mas pegou mal na bola, mandou para fora. A resposta do Luverdense veio na sequência, Erik tentou novamente de fora da área, mas o goleiro Jefferson fez a defesa sem dificuldade.

No final do primeiro tempo Diogo Silva ainda salvou o Luverdense de levar um gol. Bruno Mota fez jogada pelo meio e deixou Vinícius na cara do gol, mas ele chutou em cima do goleiro do Luverdense e no rebote, Iago mandou uma bomba e Diogo fez uma defesa fantástica.

No segundo tempo o jogo foi pegado. Já aos 5 minutos Ricardo do Luverdense derrubou William Schuster na entrada da área e como já tinha amarelo tomou cartão vermelho. A expulsão complicou a vida do time de Mato Grosso. Aos 7, Erick deixou Iago na cara do goleiro Diogo Silva, não aproveitou o presente. A bola ficou com o goleiro.

O Luverdense tentou uma reação com Paulinho, da linha de fundo ele cruzou para Alfredo, que apareceu sozinho na frente do gol, mas chutou mal. Mas aos 16, depois de uma dividida com Aderlan, Iago caiu na área e o juiz marcou pênalti para o Náutico. Erick cobrou o pênalti com muita categoria e faz Náutico 1 a 0.

Mesmo depois de sofrer o gol e com um a menos, o Luverdense mostrou que estava vivo na partida, Em uma cobrança de falta Sérgio Mota mandou para Paulinho que ajeito no meio da área e Alfredo de peixinho mandou a bola pra fora.

Náutico seguiu tentando trabalhar no campo e evitar os contra-ataques do Luverdense. Aos 41, Sérgio Mota chutou da entrada da área, mas Jefferson fez boa defesa. O Náutico respondeu em seguida com Erick, que tocou para Gilmar na entrada da área, Ele chutou forte mas a bola subiu muito. A partida foi até os 48 e terminou com a vitória do Náutico por 1 a 0.

O próximo desafio do Luverdense será na terça-feira, quando recebe em casa, no Passo das Emas, o Juventude, pela 20º rodada do campeonato.

