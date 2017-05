Luverdense perde para o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (foto: arquivo) -O Luverdense acaba de ser derrotado, por 3 a 1, pelo Londrina. A partida foi na casa do adversário, no estádio do Café, válida pela terceira rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro.

O alviverde entrou em campo atacando e buscando espaço na defesa adversária. Mas o Londrina também estava ofensivo botou pressão e dominou boa parte do primeiro tempo. Aos seis minutos Arthur Victor fez boa jogada individual, bateu no gol e Diogo Silva espalmou para escanteio. Aos 10 minutos, Lucas Ramon recebeu lançamento longo da defesa, chegou na linha de fundo e fez cruzamento na medida para Celsinho debaixo do gol, mas ele pegou muito embaixo e a bola passou por cima do gol do Luverdense. A reação veio aos 20 minutos, Paulinho cruzou para a área, o zagueiro cortou mal e a bola sobrou na entrada da área para Erik, que finalizou de perna direita, mas por cima do gol do Londrina. Em uma outra boa oportunidade, Rafael Ratão recebeu pela direita, próximo a grande área e finalizou de perna esquerda, obrigando o goleiro César a se esticar para evitar o gol do Luverdense. A resposta veio em seguida, Artur fez um lindo passe para Jonatas Belusso, que recebe livre, entra na área e finalizou de perna direita não dando chance para Diogo Silva. Londrina 1 a 0. No finalzinho do primeiro tempo o alviverde ainda teve a chance de empatar, Erik finalizou de fora da área com perigo, a bola pegou efeito e quase engana o goleiro César, que espalma para escanteio. Na cobrança, a bola foi na primeira trave e o goleiro César saiu para defesa.

Na volta para o segundo tempo, aos 11 minutos o Londrina assustou o Luverdense. Artur fez cruzamento no meio da área, Belusso apareceu livre e finalizou para marcar o segundo. Mas o assistente anulou o gol. Na sequência, Moacir deu passe dentro da área para o Erik, que ajeitou e finalizou de perna direita. A bola ainda bateu nas duas traves antes de entrar para o fundo do gol: 1 a 1. A alegria do empate durou pouco, Artur deu assistência para Belusso no meio da zaga do Luverdense, ele ganhou na corrida, apareceu livre e deu um lindo toque por cima de Diogo Silva para deixar o Londrina na frente novamente: 2 a 1. Aos 35 minutos Jonatas Belusso, do time paranaense, tomou cartão amarelo por reclamação, continuou reclamando e foi expulso. Mas o Londrina não se abateu e aos 43 Jardel saiu em contra-ataque, passou a bola para Marcinho, que recebeu e chutou de perna esquerda para consolidar a vitória do Londrina por 3 a 1 em cima do Luverdense. Quase duas mil pessoas assistira a partida.

O Luverdense recebe, no próximo sábado (3), o Criciúma, pela quarta rodada da Série B. A partida deve ser realizada no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...