Luverdense quebra invencibilidade do Cuiabá e está na semifinal do Estadual

O Luverdense acaba de quebrar a invencibilidade do Cuiabá Esporte Clube nos pênaltis por 4 a 2, nas quartas de final do Campeonato Mato-grossense e está na semifinal do estadual, onde vai pegar o Nova Mutum.

No tempo normal o Verdão do Norte fez 2 a 0 e levou a decisão para as penalidades, já que no primeiro jogo o Dourado ganhou pelo mesmo placar.

O destaque da partida foi o goleiro Gabriel Felix, de Lucas do Rio Verde que brilhou em campo.

O Luverdense fez o primeiro tempo com tranquilidade, jogou bem e fez 2 a 0 em cima do Verdão. Logo aos 2 minutos, o meia-atacante Alan Fabrício na bobeira do Dourado, recebeu livre na meia-lua, tacou por cima e fez de cobertura. O time da capital foi obrigado a trabalhar mais a bola, ocupando os espaços.

Rhuan na cobrança de escanteio, levantou na área mas a zaga subiu e tirou o perigo. Na sequencia, Leo Campos pela ponta, tocou para Ynaiã, mas foi derrubado. Tentando buscar o resultado o Verdão investia no ataque.

Aos 14 minutos Isac fez jogada com Alan Fabrício que meteu uma bomba no goleiro Matheus que defendeu e Maicon no rebote meteu para a rede: 2 a 0 Luverdense levando a decisão para os pênaltis, já que o Verdão ganhou o primeiro jogo. Os jogadores do Cuiabá fizeram marcação serrada em cima de Isac que construiu o segundo gol do Lec.

Perdigão do Cuiabá tentou carregar, foi desarmado por Lucão e o árbitro marcou falta. Ferrugem foi para cobrança, bateu de pé direito, mas a bola bateu na barreira. Isac, na cobrança de falta levanto de pé direito, direto nas mãos do goleiro Matheus que evitou o terceiro gol do time de Lucas do Rio Verde. Após os dois gols o Luverdense mostrou cansaço em campo e o Cuiabá aproveitou para colocar mais pressão em campo, mas não foi suficiente para recuperar a vantagem na primeira etapa. Fim de primeiro tempo.

Na etapa complementar, Ferrugem chegou muito forte em cima de Isac e o árbitro deu cartão amarelo para o jogador do Cuiabá. Abuda armou contragolpe mas foi levado com bola e tudo pela defesa do Dourado. Jenison recolheu, de perna esquerda chutou rasteira e o goleiro Gabriel defendeu.

No segundo tempo o Luverdense jogava mais atrás sem o mesmo desempenho de começo de jogo. O Cuiabá diferente do primeiro tempo estava melhor em campo. Na cobrança de escanteio, Ferrugem levantou na área e Thayller foi no ataque mas colocou a bola para fora.

Isac tocou por cima, Eliton bateu forte mas foi para linha de fundo. O Luverdense começava a errar muito os passes. Alan, cobrou falta em cima de Rhuan, de pé esquerto chutou direto para o gol mas a bola foi para rede do lado de fora. Fim de jogo e a decisão foi decidida nos pênaltis.

Jenison do Cuiabá foi o primeiro a bater. No meio do gol, com força fez o primeiro. No Luverdense, Leo Campos de pé direito, bateu no canto, o goleiro foi para o outro e garantiu. Bonilha do Cuiabá também de pé direito, acerto a trave. Alan, também fez o seu do lado esquerdo do goleio Matheus. Ferrugem, de categoria, bateu e garantiu. Rhuan, de longa distância, deslocou o goleiro e fez mais um para o Luverdense. Diego Jardel foi para cobrança e Gabriel fez linda defesa. Lucão fez a última cobrança e garantiu os Verdão do Norte nas semifinais do estadual.

Por:Só Notícias/David Murba (foto: assessoria)

