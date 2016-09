Luverdense segura empate contra o Ceará e segue busca por G4 na Série B

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria) – Luverdense e Ceará acabam de empatar, em 0 a 0, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi disputado no estádio Castelão, em Fortaleza (CE). Com o resultado, a equipe mato-grossense se mantém em 12º lugar, com 36 pontos. Também sustenta uma invencibilidade de 3 jogos na competição. Mais acima na tabela está o Ceará, que conseguiu entrar no G4 e, agora, ocupa a 4ª posição, com 40 pontos.

Jogando fora de casa, o time de Lucas do Rio Verde conseguiu criar boas oportunidades. Porém, foi o goleiro Diogo Silva o grande responsável pelo empate. O goleiro mato-grossense fez brilhantes defesas e impediu o gol dos donos da casa em várias ocasiões.

A equipe nordestina também teve dois gols anulados no segundo tempo. O primeiro, aos 17, com Bill, após cobrança de escanteio, que o juiz assinalou toque de mão. O segundo, aos 31, com Lelê, que chegou a balançar a rede do alviverde, mas viu o assistente anotar impedimento.

A 27ª rodada será finalizada no sábado (26). O Luverdense volta a campo no dia 1º de outubro (sábado), contra o Tupi-MG, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Antes, na terça-feira (27), o Ceará encara o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, na cidade gaúcha.

O jogo – A primeira oportunidade do jogo veio em uma bobeira da zaga do Luverdense. Aos 4 minutos, Luiz Otávio tentou recuar para Diogo Silva, mas tocou fraco demais e acabou dando um presente para Bill. O jogador do Ceará saiu livre para chutar. O goleiro do alviverde conseguiu salvar. A equipe mato-grossense se recompôs do susto e partiu para o ataque. Aos 8 minutos, Luiz Otávio apareceu na área e cabeceou por cima do gol.

Aos 17, nova chance para os visitantes. Alfredo apareceu livre na área e bateu cruzado. O goleiro Lauro defendeu. Menos de 1 minuto depois, Hugo aproveitou bate e rebate e chutou livre dentro da pequena área. O goleiro cearense, mais uma vez, evitou o gol. Aos 19 foi a vez do Ceará chegar com perigo. Diego Felipe soltou o pé e assustou a meta do Luverdense. Aos 22, mais uma oportunidade. Felipe Menezes bateu com força e a bola saiu tirando tinta da trave de Diogo Silva.

Aos 44, Felipe Menezes apareceu novamente. Desta vez, o atleta do Ceará pegou sobra na entrada da grande área e chutou para a defesa do goleiro mato-grossense. Antes do intervalo, a equipe nordestina ainda teve chance, aos 46, com Felipe Menezes, que bateu cruzado e jogou muito perto do gol.

No segundo tempo, a primeira grande chance surgiu aos 7 minutos, para o Ceará. Após boa jogada no ataque, a bola sobrou com Bill na pequena área. O atacante bateu de primeira e o goleiro Diogo Silva conseguiu abafar. Aos 12, Felipe Menezes tocou para Baraka, que dominou e bateu firme. A bola bateu na zaga e facilitou a vida de Diogo.

Aos 17 minutos, Bill aproveitou cobrança de escanteio e marcou. O árbitro, no entanto, anulou o gol, alegando toque de mão do atacante cearense. O atleta ainda foi punido com cartão amarelo. Aos 29, o jogador apareceu mais uma vez. Desta vez, se livrou da marcação e bateu cruzado, para mais uma defesa de Diogo Silva.

Aos 31, o Ceará ainda teve mais um gol anulado. Lelê recebeu na área e tocou na saída de Diogo Silva. O assistente, porém, anotou impedimento. O Vovô sufocou o Luverdense nos minutos finais. Aos 44, Caio Quiroga recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o alviverde com um a menos. O time mato-grossense, no entanto, conseguiu se segurar na defesa e garantiu mais um ponto fora de casa.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...