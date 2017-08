Luverdense toma dois gols mas busca empate fora de casa pela Série B

Fonte: Só Notícias/Alex Fama (foto: assessoria) – O time de Lucas do Rio Verde conseguiu buscar um empate em 2 a 2 contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, esta tarde. Com este ponto fora de casa e a derrota do Santa Cruz-PE na rodada, o Luverdense saiu da zona de rebaixamento. Agora a equipe mato-grossense tem 24 pontos e está na 16º posição um ponto a frente do Santa Cruz que agora foi parar na “degola”.

O primeiro gol saiu com menos de um minuto de jogo. Em uma saída de jogo errada do Luverdense, o CRB aproveitou para abrir o placar. Danilo Pires apenas rolou a bola para Neto Baiano, que chutou da entrada da área.

O time alagoano ampliou o placar aos 32 minutos do primeiro tempo novamente com Neto Baiano. Edson Ratinho cruzou e Neto chegou por trás da zaga do Luverdense para anotar o segundo dele e também do CRB.

Cinco minutos depois, o time mato-grossense conseguiu reduzir a diferença ao marcar com Willian. Marcos Aurélio cobrou falta e o jogador do Alviverde foi mais esperto que os zagueiros do CRB e conseguiu desviar a bola que morreu no fundo da rede.

O segundo tempo começou movimentado e com o Luverdense indo para o ataque. Aos 3 minutos, Rafael Silva ficou cara a cara com o goleiro do CRB que fez uma ótima defesa. Aos 15 minutos, Marcos Aurélio bateu escanteio, Pablo cabeceou e a bola passou muito perto. Quase o empate.

O Luverdense tentou até conseguir o empate com Rafael Ratão aos 36 minutos do segundo tempo. Mais uma vez, Marcos Aurélio bateu escanteio e a bola foi desviada. O atacante do time de Lucas apenas aproveitou para empurrar para o fundo do gol.

O CRB ainda ensaiou uma pressão na busca pela vitória, porém, o placar ficou em 2 a 2.

