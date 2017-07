Luverdense vence ABC e ganha “fôlego” para enfrentar o Inter no Beira-Rio

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria/arquivo) – O Luverdense acaba de derrotar, por 1 a 0, o ABC, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi disputado no estádio Passo das Emas, em Lucas. O resultado deixa o Alviverde bem perto de sair da zona de rebaixamento. A equipe está com 16 pontos, em 17º lugar, a 1 ponto do primeiro time fora da “degola”. O ABC, no entanto, segue no Z4, com 12 pontos e ocupando o 19º lugar.

O jogo teve contornos épicos. Mesmo com a pressão, o Luverdense não conseguia abrir o placar. Quando o jogo se encaminhava para mais um empate dramático no Passo das Emas, Aderlan invadiu a área livre de marcação e bateu cruzado para anotar o gol da vitória.

O resultado dá ao time de Lucas do Rio Verde “fôlego” para o confronto complicadíssimo aa próxima semana. Na terça-feira (18), a equipe vai ao Beira-Rio, em Porto Alegre, encarar o Internacional. O ABC, por outro lado, enfrenta o América-MG, em casa, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

O jogo – O Luverdense chegou pela primeira vez com perigo aos 11 minutos. Eduardo recebeu dentro da área, conseguiu proteger a bola da marcação e finalizou firme, forçando o goleiro Edson a fazer boa defesa no canto esquerdo. Como resposta, o ABC, aos 14 minutos, quase abriu o placar com Gegê, aproveitando o cruzamento de Erivelton e obrigando Diogo Silva a trabalhar, espalmando para cima.

Aos 30 minutos Edson, voltou a trabalhar para o ABC. Ricardo decidiu arriscar de longe, a bola foi quicando até o gol, dificultando a defesa do goleiro alvinegro. No minuto seguinte foi a vez de Edson defender o arremate de Sérgio Mota.

A pressão do Luverdense continuou na reta final do primeiro tempo. Aos 42 minutos Léo Cereja cobrou escanteio, Rafael Silva levou vantagem e cabeceou firme, porém, a bola acabou saindo pela linha de fundo.

No segundo tempo o Luverdense tentou ir com tudo para cima dos visitantes nos primeiros minutos. Se não conseguiam chegar com perigo através das jogadas trabalhadas, os jogadores da equipe mato-grossense tentava finalizando de longe, entretanto, a pontaria não contribuiu.

Aos 32 minutos o Luverdense perdeu sua principal oportunidade na partida. Alfredo aproveita cruzamento da esquerda para ganhar no alto e cabecear tirando do goleiro Edson, entretanto, a bola acabou saindo à esquerda do gol.

Se não deu com Alfredo, deu com Aderlan. Em jogada individual pela direita aos 38 minutos, o lateral do Luverdense invadiu a área e bateu cruzado para estufar as redes. A bola ainda desviou na defesa do ABC, porém, não a mudança de trajetória não foi suficiente para evitar o gol e, consequentemente, a vitória dos donos da casa.

