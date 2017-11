Luverdense vence o ABC fora de casa mas continua na zona de rebaixamento da Série B

Fonte: Redação Só Notícias (foto: Andrei Torres/ABC) – O Luverdense acaba de vencer por 1 a 0 o ABC, diante de mais de 4 mil torcedores no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), na partida válida pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. Mesmo com a vitória o time de Mato Grosso permanece no Z4, porque não dependia só de si para sair da zona de rebaixamento. O time do Rio Grande do Norte segue na lanterna com 28 pontos.

Na próxima rodada o alviverde encara o Internacional. A partida será realizada no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, às 19h (horário de Mato Grosso). O time mato-grossense vai poder contar com o apoio da torcida para encarar o colorado nas busca por mais três pontos.

O ABC começou a partida estudando o Luverdense, tocando a bola no meio de campo. O alviverde criou uma oportunidade com Sérgio Mota pelo lado esquerdo, mas Douglas Baggio foi desarmado na sequência. O time continuou insistindo pela lateral, só que dessa vez pela direita, com Moacir, que tentou sair para o meio, mas foi desarmado. Na sequência mais uma tentativa do verdão do Norte, Alfredo recebeu lançamento na frente e obrigou o goleiro Edson a sair da área para evitar o passe. A cada minuto a pressão do Luverdense em cima do time da casa aumentava, aos 8, Marcos Aurélio cobrou escanteio na área, mas a bola foi desviada de cabeça e foi para fora. Aos 9, Rafael Ratão avançou rápido, mas foi derrubado e o árbitro marcou falta. Na cobrança Marcos Aurélio cobrou com categoria e abriu o placar para o Luverdense: 1 a 0.

Com a vantagem a pressão do Luverdense ficou ainda maior. Aos 17, a zaga do ABC se atrapalhou e Alfredo aproveitou para o alviverde, mas Tonhão conseguiu se recuperar e fazer o corte. No contra-ataque Matheus carregou a bola pela direita e chutou forte, mas ela explodiu na zaga do time mato-grossense.

O ABC tentou mais uma reação com Fessin, que recuperou a bola no campo de ataque, mas não conseguiu dar sequência. O time de Natal continuou em busca do empate, Daniel Nazaré cruzou, Berguinho ganhou da defesa e quase deixa a marca dele. A bola passou muito perto do gol de Diogo Silva. Aos 34, o lateral direito Arez levou perigo ao gol luverdense. Em uma cobrança de falta bem colocada, quase deixa tudo igual. Mas foi mais uma oportunidade perdida e o alviverde conseguiu administrar a vantagem até o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo o ABC foi mais ofensivo, já no primeiro minuto Daniel Nazaré cruzou, a zaga do Luverdense deu bobeira e Erivélton chutou forte. A bola saiu por cima do gol. A resposta do Luverdense veio aos 6 minutos, Tonhão errou na saída de bola e Marcos Aurélio recuperou, tocou para Sérgio Mota, que lançou para Alfredo, que chutou cruzado levando perigo para o goleiro Edson.

O jogo estava movimento, com as duas equipes criando boas oportunidades. Aos 9, foi a vez do ABC se aproximar do empate. Após falta, Arez cruzou na área, Matheus de cabeça mandou por cima do gol. Na sequência mais uma tentativa dos donos da casa. Arez fez uma jogada com Matheus, que girou para cima de Pablo e chutou. A bola passou perto do gol.

A resposta do Luverdense veio com Rafael Ratão, que recebeu passe de Alfredo e ficou cara a cara com o goleiro que fez uma bela defesa. Ele ainda conseguiu ficar om a sobra, mas desperdiçou a chance. No contra-ataque, Fessin recebeu cruzamento e chutou pra fora da pequena área. Na sequência, mais uma oportunidade não aproveitada pelo time do Rio Grande do Norte. Matheus fez uma bela jogada individual e chuta firme, levando perigo ao gol mato-grossense.

Aos 26, em um lançamento direto do goleiro, Erivélton, o ABC errou o tempo da bola e deixa Sérgio Mota cara a cara com o goleiro. Mas ele perde a chance de ampliar o placar. Quem também desperdiçou o Dalberto para os donos da casa. A bola sobrou na área após confusão e ele mirou mal e mandou para fora.

No final do tempo normal o Luverdense teve mais uma oportunidade de ampliar. Ricardo recebeu de Alfredo em contra-ataque, chutou forte, mas a bola foi na trave. O jogo foi até os 50 minutos e o Luverdense conquistou uma importante vitória fora de casa.

