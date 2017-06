Luverdense vence o Figueirense e sai da zona de rebaixamento de Série B

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (foto: arquivo/assessoria) – O Luverdense acaba de vencer o Figueirense por 3 a 2, pela 9ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Com o resultado o deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 16ª posição, com 11 pontos (duas vitórias, 5 empates e 2 derrotas). Já o Figueirense com a derrota entrou na zona de rebaixamento ficando na 19ª posição com 8 pontos (2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas).

O jogo começou quente no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O primeiro gol saiu logo no começo da partida. Aos 5 minutos o volante Ricardo do Luverdense recebeu na intermediária, carregou a bola, encontrou um espaço e finalizou forte de muito longe, a bola ainda bateu na trave antes de entrar: Luverdense 1 a 0. O Figueirense não se intimidou e a resposta veio logo em seguida. Aos 8 minutos Henan passou a bola para Luidy na entrada da área, ele finalizou, Diogo Silva defendeu, mas Joãozinho empurrou de coxa para empatar a partida: 1 a 1.

Aos 35 o Luverdense saiu novamente na frente com gol de Rafael Silva. O volante Ricardo deu chapéu no marcador, ajeitou e tocou por cima para o atacante do Luverdense, que finalizou. O goleiro Thiago Rodrigues ainda tocou na bola antes dela entrar: 2 a 1 Luverdense.

O Figueirense novamente foi embusca do empate e aos 42 empatou, com gol de Robinho, em uma cobrança de falta fez 2 a 2. Já nos acréscimos Marcos Aurélio cobrou escanteio na área, Rafael Silva desviou de cabeça e Rafael Ratão mandou, de cabeça, para o fundo da rede: Luverdense 3 a 2 e fim do primeiro tempo.

No segundo, o Luverndese começou atacando, Rafael Ratão fez boa jogada pela esquerda, rolou para Marcos Aurélio, que bateu para o meio, Moacir completou de calcanhar, mas o goleiro Thiago Rodrigues, do Figueirense, defendeu. Aos 12 minutos Lazaroni cruzou a bola na área, Paulinho cortou, Marco Antônio pegou o rebote dominou no peito e finalizou de perna direita, a bola passou muito perto do gol do Luverdense.

Os dois times encontram um pouco de dificuldade nas finalizações, não conseguiram criar boas chances de gol. Aos 41 o Figueirense ainda tentou, Bruno Alves se arriscou no ataque, chegou na linha de fundo e cruzou na área, Dudu aproveitou e finalizou para o gol, mas Diogo Silva estava atento e fez a defesa. A partida terminou mesmo em 3 a 2 para o Luverdense.

O próximo desafio do Luverdense é na sexta-feira, contra o América-MG, que é o 10º colocado da tabela. Será o primeiro jogo disputado em casa, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, pela Série B, do Campeonato Brasileiro, após a liberação pelos bombeiros (as partidas anteriores foram na Arena, em Cuiabá).

