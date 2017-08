Luverdense vence o Guarani no Passo das Emas pela Série B do Brasileiro

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (foto assessoria) – O Luverdense acaba de vencer por 1 a 0, o Guarani (SP). A partida foi realizada no estádio Passo das Emas, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol saiu nos acréscimos, aos 46 minutos, com Rafael Ratão. Mesmo com a vitória o time de Lucas do Rio Verde segue na zona de rebaixamento em 17º colocado com 20 pontos. Já o Guarani perdeu três posições e ocupa agora a 5ª posição na tabela, com 28 pontos.

Mesmo jogando fora de casa o Guarani começou controlando a partida. Já no primeiro chute Nazário cruzou na área, mas a zaga do Luverdense afastou o perigo. Na sequência, Lenon chutou de longe e mandou para fora. Na reposição Rafael Silva ficou com a bola e tentou passar pela marcação de Jussani, mas não conseguiu. O alviverde ainda tentou duas jogadas pela direita, mas sem sucesso.

O Guarani veio com mais um contra-ataque Luiz Fernando passou pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. O zagueiro Pablo cortou e salvou o Luverdense. Aos 10 minutos o Guarani voltou a atacar pela direita com Lenon, que chegou à linha de fundo, cruzou para Luiz Fernando, que tentou passar para Caíque, mas Diogo Silva saiu e cortou a jogada. A pressão continuou, aos 12, Luiz Fernando recebeu de Caíque, ajeitou e tentou o chute, mas a bola parou no zagueiro do Luverdense, facilitando para Diogo Silva defender.

A reação do Luverdense veio aos 14 minutos. Sérgio Mota tabelou com Erik, conseguiu entrar livre na área e bateu de primeira. O chute saiu por cima do travessão, levando perigo ao gol do Guarani. Na sequência, mais um ataque do Luverdense. Moacir girou em cima de Jussani e arriscou o chute. Mas Leandro Santos estava atento e fez a defesa.

Com os dois lances de perigo do Luverdense o Guarani perdeu um pouco do domínio de Jogo, mas continuou insistindo. Em cobrança de escanteio Jussani brigou no alto, Nazário tentou o desvio, mas Diogo Silva ficou com a bola.

Aos 29, o Luverdense se aproveitou de uma bobeada da defesa do Guarani. Alfredo entrou na área, recebeu e bateu cruzado. Leandro Santos conseguiu fazer a defesa. Aos 31 Erik do Luverdense recebeu dentro da área, ajeitou para a perna esquerda e bateu firme, mas na direção errada. O próprio Erik teve mais uma oportunidade, só que de fora da área e com o pé direito. A bola vai no canto direito baixo, e Leandro Santos cai para defender. Antes de acabar o primeiro tempo o Luverdnese ainda teve mais uma boa oportunidade. Sérgio Mota abriu espaço na intermediária e soltou a bomba. Leandro Santos subiu para fazer uma bela defesa para salvar o Guarani.

No segundo tempo o jogo começou a esquentar aos 8 minutos. Diogo Silva saiu da área para cortar um lance de cabeça e arrancou aplausos da torcida Luverdense. Aos 9, Gilton errou a jogada e permitiu ataque perigoso do Luverdense. Rafael Silva recebeu dentro da área e tentou o passe para Alfredo, que não conseguiu o desvio. O goleiro do Guarani deu uma bronca na defesa. Em uma cobrança de falta Bruno Nazário mandou por cima da barreira e só não abriu o placar porque Diogo Silva se esticou para espalmar a bola. Aos 15 minutos o Guarani perdeu uma outra oportunidade de gol. Bruno Nazário dominou dentro da área e ajeitou para Caíque, mas ele pegou baixo na bola e mandou por cima do travessão.

O Luverdense criou algumas oportunidades, mas sem grandes chances de gol. Aos 24, mais ataque do Guarani. Luiz Fernando cobrou falta na área, a zaga afastou mal e no rebote, Auremir encheu o pé, mas a bola desvia na zaga e passou perto da trave direita do Luverdense. Aos 28, mais uma bela defesa de Diogo Silva, salvando o verdão do Norte. Luiz Fernando tocou para Gilton, que dominou e bateu forte. A bola foi em cima do goleiro do Luverdense, que espalmou para a frente evitando o gol.

O Luverdense respondeu com Leandro Santos lançou para o meio da área nos pés de Sérgio Mota, que chutou colocado e tira tinta da trave esquerda do Guarani. Luverdense domina a partida, aos 39 em uma cobrança de falta Paulinho bateu, mas Jussani tirou de cabeça. No rebote, Douglas Baggio fez jogada individual, invadiu a área e tentou o chute na saída de Leandro Santos. O goleiro Bugrino fez a defesa.

Aos 43, rolou uma confusão em campo, os jogadores se desentendem pela falta cometida pelo Luverdense. Bruno Nazário tomou as dores de Serafim e começou um empurra-empurra, deixou o jogo parado por alguns instantes.

E aos 46 minutos, em um lançamento nas costas de Lenon, Ratão aproveitou espaço, driblou três vezes e bateu cruzado no canto esquerdo. Leandro Santos subiu, mas não alcançou. Luverdense fez o gol da vitória por 1 a 0.

O próximo desafio do Luverdense será na sexta-feira, contra o Naútico, na Arena Pernambuco. O pernambucano é o lanterna com 11 pontos.

