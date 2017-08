Luverdense vence o Londrina com gol nos acréscimos e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo (foto: Só Notícias) – O Luverdense acaba de vencer o Londrina, por 1 a 0, no Passo das Emas. Com a vitória o time de Lucas do Rio Verde, assume a 15ª posição com 27 pontos e se afasta da zona de rebaixamento. Já o time paranaense é 13º com 30 pontos.

Logo no primeiro minuto de partida o Luverdense já arrancou um escanteio. Após a cobrança, o zagueiro William desviou de cabeça e mandou por cima do gol. Aos quatro minutos o Londrina arriscou com Germano, que chutou de longe, mas Diogo Silva estava atento para fazer a defesa. A resposta do alviverde veio logo em seguida. Marcos Aurélio cobrou falta e chutou forte, obrigando o goleiro César a mandar para escanteio. Na cobrança Edson Silva subiu e afastou para o Londrina.

O Luverdense continuou em busca do gol. Aos 12 minutos, Sergio Mota recebeu no meio, tentou uma enfiada para Douglas Baggio na área, mas manda muito forte. A bola saiu pela linha de fundo. O Londrina tentou com Jardel, que fez um belo lançamento para Artur, que dominou na área, mas foi interceptado na hora do chute e a bola foi por cima do gol. Gava cobrou escanteio, mas Diogo Silva afastou o perigo.

Aos 26, o Londrina quase sai na frente. Ayrton tabelou pela esquerda, chutou cruzado e a bola ficou na trave, assuntando a torcida em Lucas do Rio Verde. Na sequência foi a vez do Luverdense atacar. Baggio arriscou da entrada da área, a bola fez uma curva e passou perto do gol paranaense.

No final do primeiro tempo o Londrina teve mais uma chance de abrir o placar. Carlos Henrique recebeu na área e chutou cruzado. Diogo Silva fez uma bela defesa. Luverdense também perdeu uma oportunidade. Sergio Mota chutou da entrada da área, no canto do goleiro César, que caiu para fazer a defesa.

No segundo tempo a primeira oportunidade criada foi do Luverdense. Marcos Aurélio ficou com a sobra na entrada da área, chutou forte, mas a bola foi por cima do gol. O time mato-grossense continuou pressionando. Aos 8 minutos, Aderlan fez uma bela jogada pela direita, depois cruzou para Rafael Silva, que tocou de cabeça, mas desperdiçou, mandando para fora. Na sequência, mas uma boa jogada do alviverde. Marcos Aurélio cruzou pela direita, obrigando o goleiro do Londrina a mandar para escanteio. Após cobrança William mandou de cabeça. Mas o goleiro paranaense estava atento e fez a defesa.

A resposta do Londrina só veio aos 19 minutos com um belo susto para o Luverdense. Artur recebeu de Celsinho, entrou na área e mandou para o fundo do gol. Porém, a arbitragem marcou impedimento na jogada. Continuou no zero a zero.

O time de Mato Grosso não se intimidou e seguiu no ataque. Aos 21, após cruzamento pela esquerda, Douglas Baggio mandou de cabeça para o gol. Mas o goleiro César salvou mais uma vez o Londrina. O Luverdense insistiu com Marcos Aurélio, que arriscou da entrada da área e a bola passou muito perto do gol.

O Londrina fez uma alteração no meio de campo, mas estava difícil parar o Luverdense. Aos 36, mais um susto para o time do Paraná. Marcos Aurélio cobrou falta, a bola passou por todo e saiu muito perto da trave.

O time de Mato Grosso continuou dominando a partida. Em um contra-ataque, Aderlan chutou, a bola bateu em Edson Silva e na sobra, Alfredo desviou na pequena na área e mandou para fora.

O Luverdense tantou insistiu que conseguiu. Aos 48, após escanteio cobrado pela esquerda, Guly subiu mais alto e de cabeça mandou para o fundo do gol. Luverdense 1 a O. A partida terminou dois minutos depois sem chance de recuperação para o Londrina.

O próximo desafio do Luverdense será no dia 9 de setembro contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hulsi, em Santa Catarina.

