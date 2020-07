Macabro: cinco pernas humanas são encontradas boiando em rio

Duas pernas estavam com etiquetas com nome e sobrenome do paciente | (Foto:Divulgação)

Cinco pernas de corpo humano foram encontrados boiando em um rio, na manhã desta quarta-feira (29), em Bayeux, município do estado da Paraíba. Alguns dos membros estavam cobertos por gases e etiquetadas.

De acordo com a imprensa local, a linha de investigação da Polícia Civil é de que os restos mortais devem fazer parte de um descarte irregular de uma unidade hospitalar. Ainda segundo o jornal, uma testemunha contou à polícia que viu uma pessoa descartado o saco com os membros no local.

As autoridades informaram que duas pernas estavam com etiquetas com nome e sobrenome do paciente, além da identificação do médico. O caso está sendo investigado.

