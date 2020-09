Macaco aparece em pátio de casa e preocupa moradora de Novo Progresso

Macaco apareceu no local nesta segunda-feira (21) – (Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)



A presença de um macaco aparentando ser um bugio tem preocupado moradora da rua Tião Brabo s/n no Bairro Otavio Onetta em Novo Progresso, desde a manhã desta segunda-feira (21). Entre galhos de árvores, o animal parece muito agitado, segundo relato da moradora que prefere não se identificar.

Ela explica que é a primeira vez que um animal da espécie aparece no local.

A área em que o macaco está é urbana, com muitas residências. Nativo da região, a Secretaria de Meio Ambiente esclarece que os animais vivem em áreas de mata existentes em todo a região, mas que não é comum estarem tão próximo a residências.

A moradora procurou o Ibama, exercito, mas não conseguiu ajuda para capturar o animal.

O biólogo procurado pelo Jornal Folha do Progresso, explica que os bugios vão para as áreas urbanas em busca de alimentos ou por alguma intervenção na mata (Fogo) que serve de abrigo para eles. “Essas pressões da urbanização modificam o comportamento, pressionando os grupos na busca de outros locais para alimentação e segurança”, destaca.

Sobre possíveis ataques à população, afirma que “eles não oferecem risco se não forem importunados”, por isso, o alerta é para evitar aproximação, nem mesmo tentar alimentá-los.

O que diz a Semma-NP

A Secretaria de Administração e Meio Ambiente reforça as informações do biólogo, ressaltando que o bugio não transmite doenças, mas pode ficar agressivo se vier a se sentir ameaçado. A conduta ao perceber a presença do animal é entrar em contato com os órgãos ambientais. “Jamais se deve tentar aproximação, alimentar ou mesmo tentar afastar ou agredir o animal”, informa.

Pela legislação vigente, fauna é responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso, procurou no início da tarde o Instituto, em Novo Progresso, e não teve resposta, a informação preliminar que não tem pessoas habilitadas no município para atuar no resgate do animal.

O Jornal Folha do Progresso recebeu informação no final da tarde da moradora que o animal havia seguido rumo a vegetação nativa nas proximidades, que possivelmente retornou ao seu habitat.

