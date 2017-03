Macaco encontrado em Juruti tem resultado negativo para febre amarela

A Secretaria Municipal de Saúde de Juruti (SEMSA) informa que o exame feito no macaco encontrado morto na comunidade São Benedito, no dia 08/03, deu NEGATIVO para as suspeitas de febre amarela.

Segundo a Vigilância em Saúde, outras comunidades como Igarapé Açu, Cacimba e Urucurana também foram encontrados macacos mortos, porém não foi possível realizar o envio do material para análise, devido à demora em acionarem a SEMSA sobre o ocorrido, e a equipe técnica não conseguiu sequer coletar a carcaça do animal. Mas essas comunidades receberam ações educativas e vacinas para prevenir a ocorrência da doença.

O trabalho de prevenção da Prefeitura de Juruti continua e a melhor forma de prevenir ainda é a vacinação e os cuidados com repelentes e camisas de mangas compridas e calças para quem for entrar na mata.

A SESPA enviou mil doses de vacina para Juruti, e por enquanto a prioridade é para as crianças de 9 meses, como primeira dose, e reforço aos 4 anos de idade, que é o calendário oficial de vacinação do Ministério da Saúde; crianças que não tomaram a primeira dose; e pessoas que viajaram ou vão viajar para áreas de risco como região sudeste do Brasil, e para os municípios de Alenquer e Monte Alegre.

