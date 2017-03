Macacos correm riscos ao comer restos de lixo

“Acontece que a oferta de alimento com açúcar artificial atrai esses animais, assim como nós humanos comemos além do necessário”, explica ela, afirmando que o ideal é que esse tipo de alimento não fosse ofertado aos macacos.

A professora Ana Sílvia Ribeiro, coordenadora do Ambulatório de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) conversou com o DOL e alertou sobre os riscos e doenças que os macacos estão suscetíveis.

Os restos de lixo espalhados pela calçada do Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, em Belém, atraíram os macacos que aproveitaram para se alimentar e remexer nas sacolas plásticas, algumas inclusive abertas.

You May Also Like