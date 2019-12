Macapá recebe um dos maiores especialistas em engenharia rodoviária do País

reprodução)Engenheiro e consultor internacional faz palestra na cidade sobre Pavimentação de Rodovias e Vias Urbanas(Foto:Reprodução)

O engenheiro e consultor internacional Elci Pessoa Júnior realiza em Macapá (AP), entre os dias 20 e 25 de janeiro, palestra sobre Terraplenagem, Pavimentação e Restauração de Rodovias e Vias Urbanas.

Serão discutidos vários assuntos do setor, entre eles a terraplenagem; operações nas jazidas; regularização e reforço de subleito; camadas de base e sub-base; imprimação; pintura de ligação; tratamentos superficiais; CBUQ; aquisição de ligantes asfálticos; placas de concreto; avaliação da viabilidade técnica e econômica de soluções de restauração; remendos superficiais e profundos; fresagem de revestimentos asfálticos; reciclagem de pavimentos e rejuvenescimento com microrrevestimento asfáltico a frio.

O evento tem como público-alvo profissionais e empresas de engenharia, estudantes, além de órgãos responsáveis pela contratação ou fiscalização e auditoria de obras de pavimentação urbana, como prefeituras, Controladorias Internas e Tribunais de Contas, DNIT, DERs e Secretarias de Estado de Infraestrutura, Caixa Econômica Federal, BID e demais agentes financiadores de obras públicas.

Considerado um dos maiores especialistas em engenharia rodoviária do País, Elci Pessoa Júnior é consultor Internacional do NIRAS-IP Consult GmbH, da Alemanha, para supervisão de Obras Rodoviárias, e autor do livro “Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana”, da Editora Oficina de Textos.

O evento é promovido pela New Roads, empresa especializada em engenharia rodoviária e pavimentação urbana e que oferece cursos, treinamentos e seminários com os melhores profissionais do mercado, além de consultoria e auxílio técnico desde procedimentos específicos até amplas análises das rotinas existentes, com propositura de novas formas e metodologias de trabalho que possibilitam maior eficiência, menores custos, e melhores resultados nas obras.

Informações ou entrevistas:

Assessoria de Imprensa

New Roads Consultoria

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...