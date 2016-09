Macarrão apresenta propostas de campanha durante comício no Bairro Juscelandia.

Uma verdadeira festa da democracia. Assim pode ser definida mais uma noite inesquecível para a campanha do candidato a prefeito Ubiraci Soares (Macarrão) do Partido Social Cristão (PSC), que vem percorrendo vários bairros da zona urbana de Novo Progresso e também de localidades que ficam na zona rural.

Na noite desta terça-feira (30), Macarrão, seu candidato a vice-prefeito Gelson Dill (PMDB) e vários candidatos que formam a “Coligação Avança Progresso”, apresentaram suas propostas para uma multidão que lotou as dependências da Rua na área central do Bairro Juscelandia.

Bastante esperado por centenas de populares que lotaram o comício no Bairro, em seu discurso, Macarrão lembrou dos projetos aprovados em Novo Progresso na época em que ele foi vereador por três mandatos consecutivos e lamentou pelo fato dos ex-prefeitos terem esquecido de projetos importantes. “O que é mais importante em nossa cidade não são os prédios, o mais importante são as pessoas que aqui moram, contribuem sempre para o crescimento de nossa cidade e acreditam em Novo Progresso, porém, lamentamos o fato dos ex- gestores terem abandonado projetos importantes deixados por nós, a cidade foi abandonada, o povo foi esquecido, deixaram muitas dividas, o município foi ao fundo do poço. Precisamos retomar o progresso e desenvolvimento para nossa cidade, e para isso, estamos colocando nosso nome à disposição e juntos, com pessoas da cidade dos bairros, das comunidades, do interior , vamos unir o município, iremos fazer com que Novo Progresso possa renascer e que todos possam ter oportunidade”, enfatizou Macarrão, durante o comício em que apresentou suas propostas de governo para os populares.

Agenda da Semana

Iniciando a campanha eleitoral no mês de setembro, rumo à Prefeitura de Novo Progresso, nesta sexta-feira (02, Macarrão realiza na parte da manhã, às 8h00 uma caminhada pelas ruas do bairro Industrial e amanha sábado (03) participa de comício no Bairro Industrial nas casas populares.

Por Jornal Folha do Progresso(Fotos WhatsApp)

