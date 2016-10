Macarrão (PSC) confirma favoritismo e é eleito novo prefeito de Novo Progresso

Candidato do PSC fez mais de 51% dos votos válidos e governará a cidade pelos próximos quatro anos

Ele acompanha com a família a apuração dos votos em sua residência, ao lado do vice-prefeito Gelson Dill (PMDB) , e diz que o momento é de muita alegria.

“Só posso agradecer a população que me confiou o seu voto. Não há outra palavra para este momento do que a de agradecimento”, disse.

Ele afirma, ainda, que está acompanhando a apuração dos vereadores, já que é muito importante saber com quem o Executivo trabalhará.

Macarrão informou que, assim que o resultado for divulgado oficialmente, será realizada uma carreata pela ruas da cidade de Novo Progresso.

