Macarrão recorre a decisão do TRE e mantém candidatura

O Vice Nego do Bento(PROS), já teve o registro deferido.

Decisão da Juíza Eleitoral de Novo Progresso proferida nesta quarta-feira, 21, indeferindo o registro da candidatura de Macarrão, pegou a todos de surpresa. Para tranquilizar os eleitores do prefeito, o setor Jurídico da campanha informa que “cabe recurso ao TRE e que Macarrão continua candidato”.

Macarrão recorre ao TER/PA e continuará fazendo campanha

A Juíza Eleitoral da 91ª Zona Eleitoral ´”Liana da Silva Hurtado Toigo”, acatou as impugnações, propostas, Pelos partidos; Republicanos, MDB, Patriota, PSD, PSL,PTB,PSDB.

Com registro indeferido em primeira instância, Macarrão recorre ao TRE e diz que continua candidato em Novo Progresso.

Macarrão que já foi prefeito pelo PSC, hoje se candidatou pelo PL.

Macarrão tem até o dia 26 para ser substituído na chapa, porém, ao Jornal Folha do Progresso ele disse que continua com a candidatura porque o indeferimento foi em primeira instância e ele recorreu ao TRE.

O candidato a prefeito de Novo Progresso Macarrão (PL), continua na disputa eleitoral com base em recurso impetrado no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), apontando entendimento de que é Ficha Limpa e que o mandato Tampão não é segundo mandato, eu só fui eleito uma vez, argumenta o candidato.

Defesa

Macarrão é elegível – o entendimento é pacífico”, esclarece os advogados do candidato. “Ubiraci Soares (Macarrão -PL) é elegível para postular a Chefia do Executivo Municipal de Novo Progresso-PA no processo eleitoral em curso, devendo ter o seu registro de candidatura devidamente deferido, portanto, nenhuma causa de inelegibilidade própria ou imprópria”. Temos jurisprudências (em anexo) , Macarrão só foi diplomado uma vez, Nestes Termos, Pede Deferimento. De Brasília-DF para Novo Progresso-PA, 22de outubro de 2020. Anderson O. Alarcon e Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos OAB/DF 37.270OAB/DF

Macarrão (PL) segue candidato aguardando o julgamento do processo no pleno do TRE-PA.

A campanha de Macarrão (PL), portanto, segue firme e chega a todos os recantos de Novo Progresso com aceitação jamais vista no município, provando o reconhecimento da população ao trabalho do melhor gestor da nossa história. Não à toa, pesquisa recente confirmou o favoritismo do prefeito, disse Professor Gilberto Coordenador da campanha do candidato Macarrão.

“O que nós entendemos é que houve um grande equívoco da Juíza eleitoral da comarca de Novo Progresso, que será corrigido pelo pleno do TRE-PA”, afirmou o Advogado de defesa do Prefeito Macarrão.

