Maconha embalada para presente de Natal é apreendida em Belém

Cerca de 14 quilos de maconha foram apreendidas nesta terça-feira (13), no bairro da Sacramenta, em Belém. Segundo a Polícia Civil, a droga foi armazenada em embalagens e envolvidas em papel de presente natalino. Um homem de 24 anos foi detido em flagrante. As drogas seriam distribuídas na região metropolitana de Belém. O flagrante foi realizado após um telefonema anônimo recebido na Seccional Urbana da Sacramenta.

Segundo o delegado Alberto Teixeira, diretor da Seccional, a informação recebida era de que uma quantidade de drogas havia chegado em uma casa no bairro. A partir de detalhes do endereço e do dono do imóvel, a equipe de investigação da Seccional conseguiu abordar e prender em flagrante o responsável pela residência. Durante revista, os policiais encontraram os pacotes com maconha dentro da geladeira.

Em interrogatório, o preso confessou que havia recebido no domingo a droga e que estava apenas guardando a encomenda no local para entregar a outra pessoa, cujo nome afirma desconhecer. O preso foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e vai permanecer recolhido à disposição da Justiça.

Por G1PA

