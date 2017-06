Madeira doada pelo Ibama é incendiada em Novo Progresso

Após quatro anos que a madeira foi doada pelo IBAMA para APAE (Associação de Paes e amigos Especial ) de Novo progresso a madeira foi destruída pelo fogão nesta terça-feira (27).

A madeira foi apreendida em operações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) , na região de Novo Progresso e foi doada para entidade, nesta terça-feira 27 de junho de 2017,um incêndio foi registrado no pátio onde estavam armazenadas as toras do produto de origem florestal.

O incêndio aconteceu por volta de 10h desta manhã. De acordo com a reportagem de Jailson Rosa , colhida no local, crianças (moleques) atearam fogo na vegetação nos arredores e o fogo se lastrou e incendiou as toras armazenada no pátio da entidade.

Jailson repassou as informações ao Jornal Folha do Progresso que as toras de madeira estavam queimando. Segundo a informação, as toras de madeira de lei apreendidas pelo Ibama e doadas estavam sob responsabilidade da entidade APAE.

Não se sabe exatamente quantos metros cúbicos de madeira foi queimado e a espécie!

Informações que chegaram à nossa redação, é que o incêndio pode ter origem criminosa, mas somente após o laudo pericial é que a situação será esclarecida.

A madeira seria usada para construir outra etapa do prédio da entidade.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações de Jailson Rosa

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

