Madeira ilegal é apreendida em Ipixuna do Pará

Na madrugada de hoje (18), quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, em trabalho na rodovia na BR-010, no município de Ipixuna do Pará, um caminhão foi parado. No interior, foi encontrada uma grande quantidade de madeira, sem a documentação necessária, em quantidade maior do que a declarada.

A apreensão ocorreu por volta de 01:30h, quando policiais rodoviários federais abordaram o caminhão, de placa JON 5626. Os policiais apreenderam cerca de 18 metros cúbicos de madeira serrada da espécie Quarubarana.

A madeira era oriunda do município de Moju, nordeste paraense e tinha como destino a cidade de Ibipeba, na Bahia. Após a análise dos documentos fiscais e ambientais observou-se que a quantidade medida no caminhão era superior a declarada caracterizando, assim, incorreu no crime ambiental de transporte ilegal de madeira , além de estar transitando em local divergente da autorização.

O veículo e toda a madeira foram apreendidos e encaminhados a Secretaria do Meio Ambiente do município de Ipixuna do Pará. O condutor assinou termo de compromisso para comparecer em juízo e foi liberado.

Por: Portal ORM, com informações da PRF

