Madeiras com guia florestal falsas de Novo Progresso e Santarém são presas pela PRF no Mato Grosso

A Policia Rodoviária Federal do Mato Grosso (MT) , apreendeu neste domingo (20) , na rodovia BR-163, no município de Nova Santa Helena (MT), dois caminhões que saíram do Pará com documento Documento de Origem Florestal (DOF) falso.(Foto:Divulgação PRF -Ilustrativa)



A Policia Rodoviária Federal no posto de fiscalização naquele município em abordagem corriqueira aprendeu um caminhão carregado com 27 metros cúbicos de Cupiúba , segundo PRF (Policia Rodoviária Federal ) , o Documento de Origem Florestal (DOF) é falso da cidade de Santarém oeste do estado. A madeira tinha como destino o estado de São Paulo.

A madeira com guia florestal falsas de Novo Progresso apreendida pela PRF (Policia Rodoviária Federal) tinha 30,5 metros cúbicos de Jequitibá , a nota também é falsa e tinha como destino o Distrito Federal.

Ainda segundo a PRF, dois caminhões foram apreendidos por fraude no sistema anti-poluição, o que é crime ambiental. O nome dos motorista não foi divulgado!

