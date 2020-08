Madeireiro é assassinado a tiros dentro da própria serraria no Mato Grosso

(Foto:Reprodução ) – O empresário Artemio Richter, 53, morreu assassinado a tiros dentro da própria serraria, no setor industrial da cidade de Cotriguaçu no Mato Grosso, por volta das 14h20 da última terça-feira (4).

Artemio chegou a ir para o hospital, com ferimentos na mão, pescoço e cabeça, mas foi a óbito durante o atendimento médico. Um funcionário que estava com ele também foi baleado na perna, e teve que passar por cirurgia.

Segundo informações da Polícia Judiciária Civil (PJC), testemunhas contaram que viram o suspeito saindo do mato, nos fundos da serraria, e caminhando até Artemio. Logo depois, ele teria sacado a arma, atirado várias vezes, e fugido.Um funcionário que estava com ele também foi baleado na perna, e teve que passar por cirurgia.

Os policiais isolaram a área do crime até a chegada da perícia, e fizeram buscas para encontrar o suspeito, o que não aconteceu até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O corpo do empresário Artemio Richter, foi transladado de aeronave para sua terra Natal em Santa Catarina, onde será sepultado.

