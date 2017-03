Madeireiro é assassinado ao chegar em casa

O Crime ocorreu na madrugada deste domingo (26), quando “Jan Clesio Ferreira de Aguiar, 43 anos” chega em sua residência, na zona leste da cidade de Uruará no Pará. O crime ocorreu por volta das 02h50min no Bairro Progresso.(Foto Divulgação)



Conforme as informações, a vítima entrou com o veículo em sua residência na madrugada deste domingo(26) , ao descer do carro foi abordado por um indivíduo que aproveitando do portão aberto entrou efetuando disparos de arma de fogo, a vítima conseguiu sair correndo em direção a rua, mas foi perseguida e sendo alvejada outras vezes. Em seguida o homicida saiu numa motocicleta Honda/POP de cor preta. No local a polícia encontrou vários estojos de calibre “380”mm. Não foi subtraído nenhum objeto ou valores da vítima.

A autoria e motivações do crime ainda são desconhecidas.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com Informações do Portal Ligação Via Sistema Regional de Comunicação.

