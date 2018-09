Madeireiro é morto enquanto fazia entrega em serraria

Um madeireiro e motorista de caminhão, identificado apenas como “Buiú” até o momento, morreu após ser baleado várias vezes por dois homens em uma motocicleta em Anapu, sudoeste do Pará. Ele estava em uma serraria, trabalhando, no momento em que foi morto pelos executores, que fugiram em alta velocidade e deixaram poucas pistas para trás.

A Polícia Militar chegou ao local poucos minutos depois e ouviu algumas testemunhas. Buiú, que seria de Senador José Porfírio, chegou com uma carga de madeira e foi até o prédio da serraria, que fica na Rodovia Transamazônica (BR-230), centro de Anapu. Ao sair e voltar para seu caminhão, ele foi surpreendido pelos assassinos. Os homens o mataram ao lado de seu veículo, antes que ele pudesse esboçar qualquer reação.

Segundo a Polícia, o madeireiro esteve envolvido em um homicídio há cerca de dois meses no município, mas foi liberado por falta de provas. A suspeita é que seu assassinato tenha ligção com esse outro crime. Poucas pessoas quiseram falar sobre o caso, com medo de represálias. Até o momento, a Polícia Civil, que já conduz as investigações, não liberou o nome de nenhum suspeito.

