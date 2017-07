Madrasta confessa que agrediu enteada de 2 anos durante festa de família em Goiânia, diz polícia

Em depoimento, ela afirmou que deu tapa no rosto da criança por conta de ciúmes do marido; sem flagrante, ela foi liberada. Advogado diz que ela agiu sob efeitos de remédios controlados.

A funcionária pública de 37 anos suspeita de agredir a enteada, de 2, durante uma festa, em Goiânia, prestou depoimento nesta segunda-feira (3), na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Segundo a delegada Tereza Daniela Magri, responsável pelo caso, ela confessou ter dado um tapa no rosto da criança durante uma discussão com o agora ex-marido, pai da menina, motivada por ciúmes. Em seguida, a madrasta foi liberada.

“Ela disse que, em dado momento da discussão, a criança acordou chorando. Ela então colocou a menina em cima da cama e lhe deu um tapa”, disse a delegada ao G1.

O crime aconteceu no último dia 24 de junho. O advogado da madrasta, Rogério Rodrigues de Paula acompanhou o procedimento. Ele alegou que sua cliente admitiu a agressão, mas que está com problemas psicológicos, que teriam motivado o golpe.

“Ela não negou o tapa. Mas a questão é que ela está tomando remédio controlado porque teve uma filha, de 4 meses, e está com depressão pós-parto. No dia do fato, ocorria um churrasco, ela acabou misturando a medicação com bebida alcoólica e ficou com ciúme de uma mulher que estava no local”, afirmou ao G1.

O defensor salientou que vai trabalhar para que a madrasta seja inocentada por “extinção de culpabilidade” em decorrência de ter agido por conta dos remédios que estaria tomando. Conforme Rogério, após o episódio, o casal se separou.

Crime e investigação

Após o fato, familiares levaram a menina para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. O laudo do Instituto Médico Legal comprovou as lesões. “O exame é compatível com o relato de lesão corporal por meio de ação contundente”, aponta o documento.

Além do rosto, a criança também teve lesões nas pernas, barriga e tórax. Porém, a madrasta negou que tenha cometido as outras agressões. A delegada afirmou que não há requisitos para pedir a prisão da mulher junto à Justiça. Por isso, ela responderá ao processo em liberdade.

Ela deve ser indiciada pelo crime de lesão corporal em situação de violência doméstica. Em caso de condenação, a pena varia de três meses a três anos de prisão.

A delegada disse que já ouviu cerca de sete pessoas, entre parentes e amigos das famílias. Ao menos mais dois depoimentos ainda deverão ser realizados.

O advogado da mãe da menina, Berlioz Oriente, informou ao G1 que já entrou com pedido na Justiça para que a guarda da menina – até então compartilhada com o pai – seja somente dela. A mãe já havia contado ao G1 que a criança tinha mudado a personalidade após o convívio mais frequente com o pai e a madrasta.

“Ela está traumatizada, arisca, arredia e bastante agressiva, não era assim antes. Quando compartilhamos a guarda dela, há uns 8, 9 meses, ela começou com essa agressividade e eu não entendia. Nesse fim de semana que ela foi agredia o comportamento dela piorou muito. Ela fica acuada, ou acha que a gente vai bater, ela nem aceita mais carinho”, lamentou.

Fonte: G1.

