Madrasta detona cachos da enteada de 8 anos sem autorização da mãe

O desabafo feito por uma mãe nas redes sociais nesta segunda-feira (2) já atingiu mais de 200 mil pessoas, a ampla maioria revoltada com o relato.

Fernanda Taysa é mãe da pequena Bella, de oito anos de idade. Apesar de muito pequena, a menina é a ‘sensação’ no Instagram, com 77 mil seguidores. Com roupas estilosas e, principalmente, com seus longos e belos cabelos cacheados, a menina esbanja confiança, beleza e fofurice.

Infelizmente, todos esses atributos foram ofuscados do dia para a noite depois que Bella foi submetida a uma, aparente, mudança forçada por parte da atual madrasta, que cortou seus cabelos e os alisou.

“Na sexta ela foi pra casa do pai dela ,com os cabelos lavados e penteados pra que ninguém tivesse o trabalho de encostar no cabelo dela pra pentear .Pois bem , ontem eu recebo um telefonema do pai me comunicando que a Mulher dele cortou os cabelos da Bella sem a minha permissão e que foi só as pontinhas. Oi? Pontinhas? Ela cortou o cabelo dela mais da metade e alisou e quando ela molhar o cabelo vai encolher mais ainda”, diz o relato de Fernanda, claramente revoltada.

No relato ela diz que, após saber o que aconteceu, quando viu sua filha ela parecia apática e depressiva. Apesar do pai da menina ter dito que Bella aceitou e gostou do que foi feito em seus cabelos, Fernanda disse que a pequena mal tem conseguido dormir tamanha a infelicidade do resultado.

