Madrasta levava corpo de garoto desaparecido no porta-malas

Um garoto de 8 anos que estava desaparecido há 10 dias foi encontrado morto no porta-malas do carro da madrasta, neste domingo (11). Segundo as investigações, ela teria primeiramente escondido o corpo em um poço, mas decidiu mudá-lo de lugar. O caso ocorreu em Almería, na Espanha. (Foto Reprodução)

Segundo informações do portal espanhol “El país”, a madrasta, Ana Júlia Quezada, de 35 anos, foi parada em uma abordagem policial. Os agentes ordenaram que ela saísse para inspecionar o veículo e encontraram o cadáver embaixo de cobertores, no porta-malas. A comoção foi tamanha que os policiais se abraçaram ao ver o garoto.

Ao ser presa, Ana Julia começou a gritar. “Não fui eu, não fui eu! Só peguei o carro esta manhã”.

A madrasta já era considerada a principal suspeita do desaparecimento de Gabriel Cruz. Ele sumiu no dia 27 de fevereiro, quando só estavam Ana Júlia e a avó da criança na casa. Além disso, os investigadores encontraram uma camisola no quarto da vítima.

Ana Júlia estava sendo monitorada por uma equipe policial, por isso foi parada na blitz.

Gabriel Cruz saiu da casa da avó no dia 27 de fevereiro para ir visitar os tios, mas nunca chegou ao seu destino.

(Com informações dos portais El País e El Mundo)

