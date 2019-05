Maduro diz a militares venezuelanos que devem se manter unidos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Há fortes dúvidas de que a oferta de anistia feita por Guaidó e as promessas dos Estados Unidos de retirar sanções diante de uma eventual troca de governo serão suficientes para fazer com que um expressivo número de militares dê as costas a Maduro.

Na tentativa de atrair as Forças Armadas, Guaidó apareceu na manhã de terça-feira em frente a uma base aérea de Caracas com dezenas de homens uniformizados, o que precedeu uma onda de protestos violentos.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que as Forças Armadas do país devem se mostrar unidas e coesas, após o líder de oposição Juan Guaidó convocar os militares a apoiarem uma transição em busca de uma mudança de governo.

