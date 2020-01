Mãe acredita que a filha forjou o próprio suicídio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada, com informações do Manaus Alerta

De acordo com a mãe, Joany não apresentava ter nenhum sintoma de alguma doença psicológica e que ela estava passando por uma fase de rebeldia dentro de casa “Ninguém podia falar absolutamente nada pra ela que ficava logo com raiva e saía dizendo que todo mundo se metia na vida dela e que eu não deixava ela fazer nada”, contou.

A filha teria pedido a mãe várias vezes para viajar, mas a família nunca permitiu por ela ser menor de idade. Um dia antes do seu desaparecimento, as duas brigaram.

Por não terem encontrado o corpo, familiares de Joany voltaram a procurá-la seis meses após o desaparecimento depois de a mãe receber informações de que a filha poderia ter forjado o próprio suicídio. Segundo ela, a adolescente estaria morando em Fortaleza, no Ceará com amigos.

You May Also Like