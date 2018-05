Mãe atende último pedido da modelo Nara Almeida

A luta da blogueira contra o câncer comoveu o Brasil nos últimos meses.

A morte da modelo Nara Almeida, após uma itensa luta contra um raro câncer de estômago, comoveu internautas do Brasil inteiro, que acompanharam suas postagens nas redes sociais. Dentre eles, muitas celebridades como Adriane Galisteu, Tatá Werneck e Alexandre Pato. Com a comoção nacional, sua mãe, Eva, atendeu o último pedido da filha e ampliou o debate sobre a importância da doação de órgãos.

A blogueira pediu que suas córneas fossem doadas, de acordo com a Veja, considerando que os outros órgãos estava comprometidos pelo câncer.

Nara Almeida, 24, morreu na madrugada desta segunda-feira (21), em decorrência do avanço do câncer de estômago, doença contra a qual lutava desde agosto de 2017. A influenciadora digital estava internada na UTI do Hospital Nove de Julho, em São Paulo.

A informação foi divulgada pelo namorado da blogueira, Pedro Rocha, que compartilhou uma mensagem em seu Instagram. “Infelizmente a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta. Minha vontade era tê-la para sempre, mas ela merecia descansar.”

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...