Mãe biológica é acusada de sequestrar o próprio filho

Segundo a polícia, ela entregou a criança aos cuidados do pai que autorizou uma família adotar o bebê de 11 meses (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Na manhã desta quarta-feira (1), um bebê de 11 meses foi levado da casa da família que o adotou, em Jacareacanga, município do sudoeste do Estado. De acordo com a polícia, a mãe biológica Camila Ramos teria agido na companhia de um homem. Os dois, encapuzados e com facas, entraram na casa da família e levaram a criança

A família adotiva colocou o caso nas redes sociais de Jacareacanga. Num post na internet, uma pessoa da família diz que pessoas encapuzadas renderam alguns familiares e levaram o bebê. Com a rápida repercussão do caso nas redes sociais, logo a polícia encontrou a mãe e o filho.

Segundo o sargento da Polícia Militar, Gama, que comanda a polícia militar no município, Carla Ramos estava com o filho num hotel da cidade quando foi abordada. A polícia entregou a criança à mãe adotiva e encaminhou a mãe biológica para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. As investigações para encontrar o segundo envolvido no sequestro continuam.

A perda da guarda da criança só é possível pela Justiça. É necessário que a polícia confirme se Carla Ramos teve o poder de mãe retirado por decisão judicial, caso contrário, ela tem direitos legais sobre o filho.

