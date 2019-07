Mãe clama por justiça da morte do filho em Rurópolis e acredita que assassino esta em Novo Progresso

Procurado Junior Araújo – (Foto:Reprodução)- Quatro meses após morte de jovem, mãe clama por justiça e pede ajuda para encontrar assassino que fugiu de Rurópolis. Através do Whatsapp (93) 984046835 pediu ajuda ao Jornal Folha do Progresso para divulgar o caso e a foto do assassino que segundo a mãe pode estar em Novo Progresso.

Mensagem

“Bom dia me chamo Raimunda moro em Ruropolis meu filho foi assassinado a mais de 3 meses e a policia daqui fizeram buscas dos assassinos e segunda as informações que o principal assassino fugiu para o novo progresso o nome dele e Junior Araújo ele esta procurado pela policia gostaria que vocês divulgasse a foto dele em seu site para podermos encontrar”.

Raimunda clama por justiça, e explicou que já existe um mandado de prisão, e que a polícia nunca foi atrás do principal assassino.

O Filho da Raimunda foi morto por Junior Araújo que está foragido, com vários golpes de faca na noite de uma sexta-feira (30), de março. O crime aconteceu em uma borracharia localizada nas dependências de um posto de combustível na cidade de Rurópolis.

As investigações da morte de Jonatas tiveram motivação passional. Jonatas tinha um relacionamento amoroso mal resolvido com uma jovem.

A família também acusa um dos cúmplices do assassino, conhecido por Maycon, vulgo “Mucura”, ex-marido da menina que no caso foi o pivô da confusão e da morte de Jonatas.

Mucura teria dado cobertura para fuga do assassino. A família suspeita que ele pode ter arquitetado o crime. Ele também está solto.

Tudo indica que este é mais um crime que entra para as estatística da segurança publica do Pará, sem solução.

Que souber alguma informação que leve paradeiro do assassino avisar a policia mais próxima.

